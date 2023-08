Seepferdchen und Pinguine treffen, Piranhas und Krokodile im Regenwald entdecken und Haie bewundern, über Quallen staunen und Clownfische zählen: Im Herzen der Stadt glänzt mit großer Artenvielfalt das Sea Life London.

Mit einem Aufzug in Form eines U-Bootes beginnt die Reise in die geheimnisvollen Unterwasserwelten des Sea Life London. Das Aquarium gliedert sich in fünf Bereiche. Ocean Invaders entführt die Gäste in der Welt der Quallen – mehr als 350 verschiedene Arten sind in den Meeren dieser Welt zu finden. Im Rainforest Adventure geht es in Richtung Amazonas, zu gruseligen Krabbeltieren und Krokodilen, zur chilenischen Rosentarantel, zu einer Blattschneiderameisenkolonie und zur größten Piranhas-Sammlung Großbritanniens.

Coral Kingdom birgt das größte lebende Korallenriff Großbritanniens, wo sich königliche Tangas, Kardinalfische, Clownfische und viele mehr tummeln. Orcas und Eisbären werden im Polar Adventure mit Hilfe von Augmented-Reality- und 3D-Technologie zum Leben erweckt. Und bei der Reise durch den gläsernen Shark Walk von Open Oceans sind Haie, Rochen und Meeresschildkröten zum Greifen nah.

Hautnahen Kontakt zu den exotischen Tieren können Besucher am Fühlbecken und bei Fütterungen bekommen.

Gut zu wissen: Das Sea Life London liegt am Südufer der Themse, direkt neben dem London Eye. Der nächstgelegene Bahnhof ist Waterloo. Von Westminster oder Charing Cross kann man auch zu Fuß zum Sea Life London gehen.