Eines der berühmtesten Schlösser Dänemarks ist Frederiksborg, 40 Kilometer nördlich von Kopenhagen. Anfang des 17. Jahrhunderts von König Christian IV. als Wasserschloss in herrlicher Landschaft erbaut, ist es das größte Renaissanceschloss Skandinaviens und ein Meisterwerk der Architektur und Handwerkskunst.

Das vollständig aus Backstein errichtete, überreich mit Gesimsen, Ziergiebeln und Figurenschmuck aus Sandstein dekorierte Schloss gilt als größtes und bedeutendstes Bauwerk der nordischen Renaissance. Spektakulär ist die Lage auf drei kleinen Inseln inmitten des Frederiksborgsees.

Seit 1878 beherbergt Schloss Frederiksborg das Dänische Nationalhistorische Museum, das anhand zahlreicher Exponate wie Gemälden, Möbeln, Skulpturen durch 500 Jahre dänischer Geschichte führt. Unter anderem lassen sich originale Dekorationen und Skulpturen aus der Zeit vor dem großen Brand bestaunen, der 1859 große Teile des Schlosses zerstörte, das dank der finanziellen Unterstützung des damaligen Besitzers der Carlsberg-Brauerei allerdings schnell wieder aufgebaut werden konnte.

Einzig die prächtige Schlosskapelle überstand das Feuer unversehrt und steht immer noch so da wie zu Zeiten Christians IV. Bis heute werden in der prächtigen Kapelle die dänischen Könige und Königinnen gesalbt. Einmalig ist die in Ebenholz, Elfenbein und Silber gearbeitete Kirchenorgel aus dem Jahr 1610 – vermutlich die älteste original erhaltene und funktionsfähige Orgel Europas.