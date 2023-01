Chiles Hauptstadt ist wie gemacht, um sich nach der Ankunft zu akklimatisieren und das erste Mal in die chilenische Kultur einzutauchen – in Santiago selbst wie auch in der nahen Umgebung. Denn sowohl die Anden als auch das Meer und berühmte Weingebiete liegen nur eine Stunde entfernt.

Beliebte Ausgangspunkte sind neben dem historischen Stadtkern von Santiago die Viertel Bellavista und Lastarria. Wer es mag, kann von Santiago aus morgens zum Skilaufen in die Anden aufbrechen, nachmittags zum Stadtbummel wieder zurücksein und ein bisschen Bar Hopping betreiben und am nächsten Tag an den Strand fahren oder eine Weinprobentour unternehmen. Und das geht dank des mediterranen Klimas sogar fast das ganze Jahr über.Die Sechs-Millionen-Stadt ist breit aufgestellt. Das Angebot an Gastronomie, Kultur und Kunst ist einer modernen Metropole würdig. Vor allem in der Altstadt reihen sich Galerien, Cafés und Kneipen mit urbanem Chic aneinander. Geschichtsinteressierte werden rund um die Plaza de Armas fündig, wo sich Kathedrale, Rathaus und das Stadtmuseum treffen. Nur ein Katzensprung ist es von hier zum geschichtsträchtigen Präsidentenpalast La Moneda und zum Mercado Central mit großem Aufgebot an exotischen Früchten und Streetfood der typischen Art.Apropos Gaumenfreuden: Restaurants und Bars in Hülle und Fülle hat auch Santiagos Künstlerviertel Bellavista am Ufer des Río Mapocho zu bieten. Daneben gibt es Streetart-Touren durch die bunten Gassen, wo chilenische und internationale Künstler am Werk sind, sowie Bars und Diskotheken für die Nachtschwärmer. Oberhalb von Bellavista und immerhin 880 Meter hoch erhebt sich der Cerro San Cristóbal, der sich entspannt zu Fuß oder mit der Seilbahn erklimmen lässt. Oben angekommen werden die Besucher mit einem fantastischen Panoramablick über die Stadt und auf die Andenkordillere belohnt. Und an den Straßenständen gibt es Snacks und Drinks wie den traditionellen Mote con Huesillos mit eingelegten Weizengraupen und getrockneten Pfirsichen.Santiagos Place to be für Kunstliebhaber ist das Viertel Lastarria. Hier sind neben Galerien auch das Museo Bellas Artes und das Museo de Arte Contemporáneo zu Hause. Das Kulturzentrum Gabriela Mistral (GAM) zeigt wechselnde Ausstellungen und Theaterproduktionen. Zudem sind in den letzten Jahren einige luxuriöse Boutique-Hotels entstanden. Es gibt ausgefallene Boutiquen zu durchstöbern, und in den Restaurants und Bars kommen auch Gourmets auf ihre Kosten.Der chilenische Veranstalter La bicicleta verde organisiert private, geführte Radtouren durch Santiago de Chile. Auch Touren durch Valparaíso und das Maipo-Tal gehören zum Angebot.