Visit La Palma/Mauro Castro

Mit ihrer kolonialen Altstadt, den kleinen Plätzen und bunten Einkaufsstraßen hat Santa Cruz de La Palma alles, was es braucht für einen gemütlichen Stadtbummel. Neben innerkanarischen Fähren legen in der Hauptstadt im Osten der Insel auch Kreuzfahrtschiffe an.