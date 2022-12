Ein Muss für Golfenthusiasten ist der Green Monkey Course, einer der drei Plätze des Sandy Lane Golf Resort auf Barbados. Nicht umsonst hat hier schon Golflegende Tiger Woods den Bund fürs Leben geschlossen. Das Green Fee für den exklusiven Platz gehört zu den teuersten der Welt.

Barbados hat eine ganze Reihe schöner Golfplätze zu bieten. Besonderes Renommee genießen die drei Plätze des Sandy Lane, die landschaftliche Schönheit mit originellem Design und anspruchsvollem Spiel verbinden. Das unumstrittene Glanzlicht ist dabei der Green Monkey – der namengebende Affe (aus leuchtend grünem Rasen) hockt beim Signature Hole 16. Das Green Fee kostet derzeit um die 400 US-Dollar (Stand Dezember 2022). Die beiden anderen Plätze des Sandy Lane sind The Old Nine und The Country Club.

Der zuverlässige Sonnenschein und das milde Klima machen Barbados zum Ganzjahresziel für Golfspieler. Zwischen Juni und Oktober ist allerdings gelegentlich mit kurzen, tropischen Schauern zu rechnen. Neben Sandy Lane hat die Insel noch weitere Top-Plätze auf Lager, darunter den Barbados Golf Club, der schon mehrfach Austragungsort der Barbados Open war, und den Rockley Club im Süden der Insel sowie im Westen Royal Westmoreland und Apes Hill, einer der neuesten Championship-Golfplätze in der Karibik mit erstklassiger Lage auf fast 1000 Metern.