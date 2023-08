Sandals Royal Caribbean in Montego Bay auf Jamaika.

In Montego Bay auf Jamaika ging vor 40 Jahren das erste Sandals Resort an den Start. Inzwischen ist die Kette mit 17 preisgekrönten All-inclusive-Resorts auf sieben Inseln der Karibik vertreten, neben Jamaika auch auf Antigua, St. Lucia, den Bahamas, Grenada, Barbados und neu auf Curaçao.

Seit 1981 ist Sandals Resorts International führend in der karibischen All-inclusive-Branche. Die Anlagen sind an einigen der begehrtesten Sandstrände der Welt zu Hause. Allein auf Jamaika ist Sandals mit sieben Hotels vertreten. St. Lucia hat drei Sandals Resorts zu bieten, die Bahamas und Barbados je zwei, und Antigua, Curaçao und Grenada sind mit je einem Sandals Resort dabei.



Pool mit Panoramablick im Sandals Grenada.

Das Angebot reicht vom romantischen Pärchenurlaub bis zu unterhaltsamen Ferien mit breitem Sportangebot. Die Auswahl an Zimmern und Suiten hält für jeden Geschmack etwas bereit. Die Suiten sind auf Romantik ausgelegt – von Over-the-Water-Suiten mit 180-Grad-Meerblick bis hin zu Swim-up Suiten, bei denen der Pool direkt an die eigene Terrasse reicht. Hier die All-inclusive-Leistungen, mit denen die anspruchsvollen Strandresorts in der Karibik bei ihren Gästen punkten.

Fünf-Sterne-Gourmetküche: Bis zu 16 Gourmetrestaurants mit authentischen Köstlichkeiten aus der ganzen Welt sind im Preis inbegriffen. Die Gäste können jederzeit und überall essen, so viel sie möchten – den ganzen Tag und jeden Tag.

Alkohol von Premium-Marken: Immer inklusive, unbegrenzt und rund um die Uhr verfügbar. Zur Auswahl stehen bis zu elf Bars, die auch abwechslungsreiche Cocktails kredenzen, verschiedene der besten Rumsorten der karibischen Inseln und die kalifornischen Weine der Marke Robert Mondavi Twin Oaks (mit sechs verschiedenen Sorten).

Sport an Land: Das Spektrum reicht von Tennisplätzen, die sogar nachts beleuchtet werden, über Beachvolleyball bis zu hochmodernen Fitnessstudios für Tag und Nacht. Auf Jamaika, Saint Lucia und den Bahamas ist sogar Golf mit Green Fee inklusive sowie der Transfer zum Platz.

Wassersport: Inklusive sind unzählige Wassersportarten mit modernster Ausrüstung und professionellen Trainern, darunter Katamaran-Segeln und unbegrenzt tauchen (zwei kostenlose Tauchgänge pro Tag).

Wellness: Zu den Markenzeichen der Sandals Resorts gehören die preisgekrönten Red Lane Spas mit Tauchbecken, Dampfbädern, Saunen und diversen Behandlungsangeboten.

Außerdem inklusive: Schnelles Wi-Fi vom Strand bis zum Schlafzimmer, Flughafentransfers zum Resort, wahlweise auch in einem Rolls Royce (abhängig von Destination und Zimmerkategorie).

"Luxury Included": Mit dieser Marke verspricht Sandals Premiumurlaub in allen Resorts. Bereits die schlichte Kategorie Luxury bietet dabei luxuriöse Möbel, hochwertige Bettwäsche und edle Zimmerausstattung. Für die Extraportion Luxus gibt es außerdem diverse Specials. Die Kategorie Butler Elite etwa bietet Annehmlichkeiten wie das extra luxuriöse Badezimmer, eine Bar auf dem Zimmer mit hervorragenden Spirituosen und Weinen sowie besondere Bettwäsche und den Butler Elite Service. Die Kategorie Club umfasst unter anderem den eigenen Check-in-Bereich, außergewöhnliche Vorteile und Erlebnisse sowie einen hervorragenden Concierge-Service.