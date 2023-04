La Palma wurde 2012 das erste Starlight-Reservat der Welt und lockt Astrofans aus aller Welt. Besonders viel los ist in der Umgebung des Roque de los Muchachos mit seinem Observatorium.

Um die Lichtverschmutzung des Starlight-Reservats möglichst gering zu halten, ist der Nachthimmel über La Palma per Gesetz geschützt. Ideale klimatische Bedingungen für die Sternbeobachtung herrschen durch die nahezu reine Atmosphäre insbesondere auf dem höchsten Berg der Insel, dem Roque de los Muchachos, in rund 2400 Metern Höhe. Davon profitiert das international renommierte Observatorium Roque de Los Muchachos, das dort verschiedene Teleskope betreibt. Das Besucherzentrum der Sternenwarte sorgt dafür, dass auch Laien hier Einblicke in die Astronomie und in die wissenschaftliche Arbeit des Observatoriums nehmen können.

Begleitend zur Auszeichnung als Starlight-Reservat hat La Palma die touristische Initiative Starlight ins Leben gerufen, die für Besucher eine ganze Reihe von Aktivitäten rund um das Thema Sternbeobachtung entwickelt hat. Astronomische Wanderwege wie die Route des Roque de los Muchachos, die Sternenroute, die Vollmondroute oder die Sonnenroute durchziehen die ganze Insel und verlaufen in unmittelbarer Nähe professioneller Teleskope wie dem Gran Telescopio de Canarias, dem weltgrößten optischen Teleskop, und führen auch zu La Palmas Petroglyphen, jenen Felsbildern, in denen die Ureinwohner einst möglicherweise Naturphänomene wie Sonnenwenden oder Tagundnachtgleichen dokumentierten.

Über die ganze Insel verstreut finden sich zudem astronomische Aussichtspunkte, im Nationalpark Caldera de Taburiente, in dessen Gebiet auch der Roque de los Muchachos liegt, ebenso wie etwa am Strand von Los Guirres oder am Vulkan San Antonio. An jedem dieser 16 Aussichtspunkte gibt es Informationstafeln zu Sternbildern und Planeten. Auch diverse Astro-Touren in Begleitung fachkundiger Guides lassen sich buchen. Verschiedene Hotels und Landhäuser sowie Restaurants haben sich ebenfalls dem Astrotourismus verschrieben und bieten ihren Gästen Teleskope und Ferngläser zur Himmelsbeobachtung.