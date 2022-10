Die südlichste dänische Wattenmeerinsel liegt drei Kilometer nördlich von Sylt und hat mit dem Strand von Lakolk einen Rekordhalter in Sachen Sand zu bieten. Mit zwölf Kilometern Länge und bis zu drei Kilometern Breite ist der Strand im Westen von Rømø die Nummer eins in ganz Nordeuropa.

Zwei Millionen Gäste besuchen jedes Jahr den Strand von Lakolk, und trotzdem ist immer genug Platz für alle da, sogar so viel, dass man mit dem Auto am Strand parken darf. Reiten, Kitesurfen, Buggykiten, Strandsegeln – kaum ein Strandvergnügen, das am Lakolk-Strand nicht ausgelebt werden kann.

Auch zum Drachensteigen sind die Bedingungen ideal. Seit mehr als 30 Jahren findet auf Rømø ein internationales Drachenfestival statt, das täglich bis zu 50.000 Drachenfans anlockt. Dann verschönern bunte Drachen in allen Formen und Größen den Himmel, es gibt Wettbewerbe um den besten Flieger und abendliche Flugshows mit beleuchteten Drachen.

Eine interessante Abwechslung zum Strand bietet Rømøs sehenswertes Heimatkunde-Museum Kommandörgardens. Es ist in einem stattlichen, reetgedeckten Kommandörs-Hof von 1749 untergebracht und dokumentiert insbesondere das Leben auf Rømø zum Höhepunkt der Kommandörszeit im 17. und 18. Jahrhundert, als viele Familien durch Walfang zu Reichtum gelangten. In der Scheune des Anwesens ist sogar das Skelett eines 1996 auf Rømø gestrandeten Pottwals zu bestaunen.