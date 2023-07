Die Einheimischen lieben es, Touristen und Kritiker schwärmen davon: Das Restaurant Zooba – Motto "Fresh out of Cairo" – hat die ägyptische Straßenküche weltbekannt gemacht und wurde als bestes Restaurant Ägyptens ausgezeichnet.

Zooba-Chef Moustafa Elrefaey

Kleines ägyptisches Spezialitäten-ABC Aish Baladi: Fladenbrot aus Vollkorn- und weißem Mehl.

Baba Ghanough: Püree aus gekochten Auberginen und der Sesampaste Tahina.

Baklawa: mit Nüssen gefüllter Blätterteig.

Basbousa: mit Sirup getränkter Grießkuchen.

Dawood Basha: Hackfleischbällchen in dicker Tomatensoße mit Reis.

Fatier: ägyptische Pizza aus Blätterteig.

Foul: Eintopf aus Saubohnen.

Hummus: Püree aus Kichererbsen. Sesampaste, Olivenöl, Zitrone, Knoblauch und Kreuzkümmel.

Kebap: Gegrilltes Fleisch am Spieß.

Kunafa: mit aus Mozzarella und mit Sirup begossener Fadenteig

Kushari: Snack aus Linsen, Reis und Nudeln.

Mahshi: mit würzigem Reis gefüllte Kohl- oder Weinblätter.

Shawarma: Döner Kebab im Fladenbrot à la Ägypten.

Shish Tawuk: auf Holzkohle gegrilltes Hähnchen ohne Knochen, Tomaten, Bulgur-Weizenschrot.

Taamiyya: Falafel aus Saubohnen.

Tabouleh: Couscous-Salat mit Tomaten, Gurken, Minze und viel Petersilie.

Tahina: Sesampaste.

Ägyptens Straßenküche ist legendär. Pommes frites, Foul-Sandwiches, frittierte Hefekrapfen und viele weitere Snacks werden aus fahrbaren Kiosken oder auf hölzernen Karren so gut wie überall in der Stadt verkauft.Abseits des Trubels im ruhigen und noblen Stadtviertel Zamalek, im Norden der Nilinsel Gezira wird seit 2012 Gourmet-Straßenküche im Zooba serviert – der ideale Ort für eine Einführung in die ägyptische Küche. Das meinen auch die Experten: Der Nachrichtensender CNN zum Beispiel lobt, das Restaurant habe das ägyptische Streetfood neu erfunden. Und bei den diesjährigen "50 Best Restaurants"-Awards für die Region Nordafrika und den Nahen Osten wurde Zooba zum besten Restaurant Ägyptens gekürt.Auf Zoobas Speisekarte stehen zum einen Klassiker wie Foul-Bohnen im frisch gebackenen Baladi-Fladenbrot, Geschmortes aus dem Tagine-Topf, Hawawshi-Teigtaschen oder das Nationalgericht Koshari mit Reis, Makkaroni, Linsen, Zwiebeln und Kichererbsen. Zum anderen wird im schicken Ambiente des Zooba auch gern experimentiert: Süßkartoffeln mit Marshmallows oder Reispudding mit Süßkartoffel und Zimt sind nur einige Beispiele.Besonders berühmt ist Kairos In-Restaurant für Ta’ameya, die ägyptische Variante der Falafel. Anstelle von Kichererbsen wird diese mit Favabohnen, aber auch mit Paprika und Auberginen zubereitet. 2016 gewann die Spezialität beim Londoner Falafel-Festival den ersten Preis.Zoobas Erfolgsgeschichte reicht inzwischen weit über Kairos Stadtgrenzen hinaus: Heute lockt die Kette mit neun Filialen im ganzen Land. Die zehnte Dependance wird gegenüber dem Großen Ägyptischen Museum entstehen. Und auch in Saudi-Arabien, Kuwait und sogar in New York City können Feinschmecker die Zooba-Küche genießen.