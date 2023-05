Muscheln und Garnelenkroketten, Eintopf mit Kartoffelpüree, Grünkohl und Speck, Sauerkraut und Räucherwurst: In diesem gemütlichen Restaurant geht es deftig zu und sehr gesellig. "Holländische Wohnzimmeratmosphäre mit Amsterdamer Gemütlichkeit" lautet die Devise.

Neben den vielen traditionellen und selbstverständlich hausgemachten Gerichten bietet das Team vom The Pantry seinen Gästen auch kompetente Beratung in allen touristischen Lebenslagen an. Touristen können hier jede Frage loswerden, die ihnen am Herzen liegt. Das Team bietet sogar kleine Führungen durch die Stadt an.

The Pantry liegt zentral im Stadtteil Leidseplein und damit perfekt, um den großen Hunger nach dem Museumsbesuch oder vorm Theater- oder Kinoabend zu stillen. Eine Reservierung im Voraus ist empfehlenswert, gerade wenn man zur Mittagszeit einkehren möchte.