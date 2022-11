Valencias Klassiker für herausragende Paella und andere Köstlichkeiten ist dieses Hafenrestaurant. Hier wird den Gästen traditionelle Küche mit kreativer Note kredenzt, die auch sehr anspruchsvolle Genießer glücklich macht.

Mehr als 50 Reisgerichte hat das Duna Puerto seiner üppigen Karte, dazu eine große Auswahl an Weinen. Als Vorspeisen werden typisch mediterrane Gerichte serviert, etwa valencianische Tomate mit Thunfisch, Sardellen, Garnelen aus Dénia oder Calamares a la Romana. Es liegt am Yachthafen Marina Real Juan Carlos I., und mit dem schönen Blick auf Meer und Hafen schmeckt hier alles sogar noch doppelt so gut.