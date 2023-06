Alles Wissenswerte rund um den südostasiatischen Stadtstaat für Beratung und Verkauf am Counter gibt es hier.

Bevölkerung: 5,4 Mio. Einwohner, davon 77 % Chinesen, 14 % Malaien und 8 % Inder.

Inselstaat liegt im Süden der Malaiischen Halbinsel.



: Ein sechs Monate gültiger Reisepass genügt.: 704 km, entspricht der Größe Hamburgs.: Lufthansa und Singapore Airlines zum Beispiel fliegen mehrmals täglich direkt von München und Frankfurt den Changi Airport (20 km östlich der City) an. Die Flugzeit beträgt etwa zwölf Stunden.: Singapur-Dollar. 1 € = 1,45 SGD. (Stand 06/2023): Ganzjähriges Reiseziel.: Sommerkleidung wird empfohlen.: Aufgrund der Nähe zum Äquator keine Jahreszeiten. Feuchtwarmes subtropisches Klima mit Temperaturen zwischen 25° und 31° C und hoher Luftfeuchtigkeit. Regenzeit ist von November bis Dezember, Badesaison das ganze Jahr.: Der südostasiatische: Gültiger deutscher oder internationaler Führerschein reicht aus. Achtung Linksverkehr!: Buddhismus (43 %), Islam (15 %), Christentum (15 %), Taoismus (9 %), Hinduismus (4 %).: Singapur ist eine der sichersten Städte Asiens, mit einer sehr geringen Kriminalitätsrate.: Chinatown, Little India, Kampong Glam (Arab Street), Colonial Core, Katong/Joo Chiat, Orchard Road, Financial District.: Amtssprachen sind Malaiisch, Mandarin, Tamil und natürlich Englisch.: Republik mit einer parlamentarischen Demokratie; Regierungschef ist Premierminister Lee Hsien Loong. Seit 1963 unabhängig von Großbritannien.: 220 Volt, Adapter für die dreipoligen Steckdosen notwendig.: Landesvorwahl 0065.: Exzellentes Verkehrsnetz mit Bussen, der U-Bahn Mass RapitTransit (MRT), Taxis, Bussen und Airport-Shuttles zu günstigen Tarifen.: Unüblich in Singapur. Service-Gebühr von 10 % ist in Hotels und Restaurants in jeder Rechnung enthalten.: Kostenlose WLAN-Hotspots sind an zahlreichen öffentlichen Orten und in Geschäften auf der ganzen Insel verfügbar.: MEZ plus sieben Stunden (Sommerzeit plus sechs).