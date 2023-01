Salzsee mit Bergblick: der Salar de Ascotán im Norden Chiles.

Das Andenland ist eine unkomplizierte Destination und auch perfekt für Südamerika-Neulinge. Hier die Basics für das Beratungsgespräch.#/AB#

Auskunft: Turismo Chile, www.chile.travel, die offizielle Seite von Turismo Chile. Social Media: Instagram, YouTube, Facebook.



Autofahren: Internationale Mietwagenfirmen und ein sehr gut ausgebautes Straßennetz. Gut geeignet für Selbstfahrer (mit europäischem Führerschein).



Einreise: Deutsche Staatsangehörige benötigen kein Visum; ein mindestens noch sechs Monate gültiger Reisepass genügt.



Entfernungen ab Santiago: 1575 km nach Calama (nahe San Pedro de Atacama), 120 Km nach Valparaíso, 789 km nach Pucón, 1016 km nach Puerto Varas, 3090 km nach Punta Arenas und 3800 km zu den Osterinseln.



Fläche: Die Nord-Südausdehnung beträgt 4300 Kilometer, und das bei einer Breite von maximal 350 Kilometern. Mit 756.626 km² Fläche ist Chile mehr als doppelt so groß wie Deutschland.



Flüge: Nach Chile fliegen Lufthansa, Iberia, KLM/Air France, LATAM, SWISS, Delta, United und viele weitere Airlines. Die Flugzeit beträgt in der Regel 16 Stunden. Der Flug von Santiago auf die Osterinsel Rapa Nui dauert fünf Stunden.



Nicht notwendig.Sommer von Januar bis März, Winter von Juli und September.Chile hat fünf verschiedene Klimazonen: 1. Norden und Atacama-Wüste, 2. Santiago und Zentralregion, 3. Seen, Flüsse & Vulkane, 4. Patagonien und äußerster Süden, 5. Inseln Rapa Nui, siehe Klimatabelle.Chile erstreckt sich zwischen den Anden und der Pazifikküste.Spanisch, in touristischen Gegenden auch Englisch und in manchen Regionen indigene Sprachen.Chilenischer Peso (CLP), 956 CLP = 1 Euro (Stand November 2022).Die Osterinsel, die Holzkirchen auf Chiloé, die Hafenstadt Valparaíso, die Kupferminenstadt Sewell sowie die Salpeterwerke in Humberstone und Santa Laura.Je nach Jahreszeit vier bis sechs Stunden Zeitunterschied zu Deutschland.