Eine Herde von rund 80 Wisenten lebt im Tal des Nevėžis im Regionalpark Krekenava im Herzen von Litauen. Eine Sensation, denn der Europäische Bison war schon so gut wie ausgestorben.

In dem Regionalpark 90 Kilometer nördlich von Kaunas mit dem Tal des Nevėžis leben die größten Tiere Europas eingezäunt in einem Gebiet von 50 Hektar Wald und Wiesen. Von einem Aussichtsturm aus können Besucher die bedrohten Tiere gut beobachten. Wisente kamen noch bis in das frühe Mittelalter in den europäischen Urwäldern vor. Heute stehen die rund zwei Meter großen und mehr als 500 Kilogramm schweren Tiere unter Artenschutz.

Der Park ist ganzjährig außer montags geöffnet. Ein Waldweg führt direkt zu der Heimat der Wisente. In der Nähe gibt es einen Campingplatz. Und im Oktober werden zahlreiche Veranstaltungen organisiert, bei denen die Wisent-Babys des Jahrgangs einen eigenen Namen erhalten.