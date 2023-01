Über die Geschichte der bis zu acht Meter hohen Moais auf Chiles Osterinsel Rapa Nui streiten sich bis heute die Experten, die mehr als 600 Lavakolosse hüllen sich beharrlich in Schweigen. Der Nationalpark Osterinsel ist Unesco-Weltkulturerbe und eines der beliebtesten Reiseziele Chiles.

Die Osterinsel ist 24 Kilometer lang, bis zu 13 Kilometer breit und liegt mehr als 3500 Kilometer vom chilenischen Festland entfernt. Auf Rapa Nui leben nur knapp 8000 Menschen, der Hauptort ist Hanga Roa.Die monumentalen Figuren machen Rapa Nui zu einer der Top-Destinationen Chiles. Doch die Insel hat noch andere Stärken: zum Beispiel umwerfende Surfer-Wellen, Korallenriffe und weiße Strände wie der von Anakena mit türkisblauem, 20 Grad warmem und kristallklarem Wasser. Um die Insel vor Massentourismus zu bewahren, ist die Aufenthaltsdauer für Besucher auf 30 Tage beschränkt. Zudem müssen sie ein Rückflugticket besitzen.Industrieller Fischfang ist auf auf Rapa Nui verboten, stattdessen darf ausschließlich nach Art der Einheimischen gefischt werden, so wie diese es schon seit Jahrhunderten praktizieren. Die dafür genutzten Boote dürfen nicht länger als zwölf Meter sein, um die Artenvielfalt in den Meeres- und Küstengebieten zu erhalten und zu schützen.Nicht ganz so weit weg, nämlich gut 600 Kilometer vor Chiles Küste auf der Höhe von Santiago de Chile, liegen die Juan-Fernández-Inseln. Auf der größten lebte von 1704 bis 1709 einsam und verlassen der Schotte Alexander Selkirk, Vorbild für Daniel Defoes "Robinson Crusoe". Heute hat die Insel zwar ein paar Hundert Einwohner, ihre Natur ist aber immer noch paradiesisch, auch für Taucher.