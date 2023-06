Von Königin Elisabeth II und Kaiser Wilhelm bis Michael Jackson und Charlie Chaplin: In Singapurs bekanntesten Hotel, dem 1887 gegründeten Raffles, übernachtet seit jeher die Prominenz von Welt.

Singapurs Ausnahmehotel ist eines der legendärsten und geschichtsträchtigsten Häuser in ganz Südostasien. Die „große alte Lady des Ostens“ versprüht Charme und Grandeur vergangener Kolonialzeiten, etwa im Tropengarten, in den sieben Atrien oder beim Teebüfett am Nachmittag in der Grand Lobby. Die 115 Suiten warten mit Teakholzboden, anziken Möbeln und handgeknüpften Teppichen auf. 1987 wurde das Luxushotel, das inmitten eines Geschäfts- und Wohnviertels liegt, zum nationalen Denkmal erklärt.In der legendären Long Bar servieren Kellner in alten Trachten den Singapur Sling – der Cocktail wurde hier von einem Barkeeper erfunden. Tipp: Den fruchtig-aromatischen Barklassiker – Zutaten sind Gin, Kirschlikör, Triple Sec, Bitter, Ananassaft, Kirschsaft, Limettensaft und Grenadine – gibt es im Hotel-Shop bereits gemixt in Flaschen als Souvenir.Berühmten Schriftstellern wie Joseph Conrad, Rudyard Kipling oder William Somerset Maugham, die sich im Ausnahmehotel einquartiert hatten, ist die Bar Writer’s Room gewidmet.Gleich mehrere Gourmet-Lokale sind im edlen Kolonialbau zu Hause, darunter das chinesische Restaurant Yi vom Masterchef Jereme Leung, Le Dame Pic der Michelin-Stern-Trägerin Anne Sophie Pic und der seit 1892 existierende Tiffin Room, der für seine nordindischen Currygerichte bekannt ist.Gut zu wissen: Benannt ist das ikonische Hotel nach Singapurs Stadtgründer Sir Thomas Stamford Bingley Raffles. Dieser entdeckte 1819 die einstige Fischersiedlung an der Südspitze der Malaiischen Halbinsel. Betreiber ist heute die Accor-Gruppe. Geführt wird das Hotel vom Deutschen Christian Westbild.