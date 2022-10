Madeira ist berühmt für die blühenden Gärten, die der Insel den sagenhaften Ruf als Blumeninsel beschert haben. Der wohl schönste ist der Garten der Quinta do Palheiro Ferreiro.

Der auch unter dem Namen Blandy's Garden bekannte Park wurde vor mehr als 200 Jahren auf einem Hügel östlich von Funchal von den Grafen von Carvalhal angelegt. Hier ist alles Duft und Farbe, da laden mannshohe Kamelienbüsche zur Aromatherapie, konkurrieren papagaienbunte Strelizien mit blau blühenden Clacinien, lila Magnolien und purpuren Azalleen um das schönste Kostüm, und rosafarbene Kap-Rosen schmettern ihre Blütenpracht so unverblümt in die laue Luft wie die Trompetenbäume ihre Trompeten. Allein 1500 Kamelienarten sollen im Garten von Palheiro heimisch sein, manche so alt wie der Park selbst.

Extra-Tipp: Eine Vielzahl der im Park beheimaten Blumen lassen sich in schönster Weise auch bei der Festa da Flor, Madeiras großem Blumenfest am zweiten Wochenende nach Ostern erleben. Dann rollen verschwenderisch mit Blüten behangene Festwagen wie duftende Blumenkörbe durch Funchal, zieren knallbunte Blumenteppiche die Straßenränder, und es gibt Wettbewerbe um die schönste Schaufensterdekoration zum Thema Gartenpracht.