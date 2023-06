Das höchste Gebirge auf dem Balkan knackt fast die 3000er Marke. Mit den Nationalparks Theth und Valbonatal sind die Albanischen Alpen, wie das Prokletije-Gebirge auch genannt wird, die Vorzeigeregion für Bergtourismus à la Albanien.

Durch das Prokletije-Gebirge und damit nicht nur durch Albanien, sondern auch durch Kosovo und Montenegro, führt über zehn Tagesetappen der 192 Kilometer lange Fernwanderweg Peaks of the Balkans. Und über den Gebirgspass Qafa e Valbonës geht es zu Fuß von Theth nach Valbona. Neben Wandern stehen hier Bergsteigen und Skifahren auf dem Programm ebenso wie Kanufahren, Mountainbiking und Höhlenwandern oder Angeln nach Bergforellen.

Die Albanischen Alpen bieten nicht nur spektakuläre Bergpanoramen, sondern sind zudem noch immer praktisch undurchdringlich, abgesehen von einigen hohen Pässen, die die wenigen in den Tälern wohnenden Menschen im Sommer mit der Außenwelt verbinden. Wer in einem abgelegenen Dorf wie Rrogam absteigt, nächtigt umgeben von unberührter Natur, das kristallklare Wasser der Valbona auf der einen Seite, die grünen Berge auf der anderen. Bis in den Mai hinein liegt hier der Schnee auf den Baumkronen.

Einer der beliebtesten Touristenorte der gesamten Region ist Theth (Foto), für viele das Herz der Albanischen Alpen. Die Häuser des Dorfes liegen kilometerweit verstreut entlang des Tals, bewacht von den höchsten Gipfeln des Prokletije-Gebirges.