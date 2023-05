Den Beinamen "Broadway Madrids" hat sich diese Straße mehr als verdient. Welche, wenn nicht die ab 1910 erbaute Gran Vía, könnte die Prachtstraße Madrids sein? Der Mix aus Stilrichtungen ist weltweit einmalig.

Mit ihren Hotels, Boutiquen und hochwertigen Restaurants ist die Gran Vía die Flaniermeile schlechthin. Das eigentliche Highlight der knapp eineinhalb Kilometer langen Straße ist allerdings die Architektur. Die wohl bekanntesten Gebäude sind das Metropolis-Haus mit seiner goldverzierten Kuppel, das Telefonica-Gebäude im amerikanischen Look als erstes Hochhaus Europas, und das expressionistische Carrion-Gebäude mit der bunten Schweppes-Leuchtreklame.

Kleiner Fun Fact am Rande: Während der Bauarbeiten brach in der Gran Vía ein Stier aus einem Viehtransporter aus und versetzte die Passanten in Angst und Schrecken. Der Torero Fortuna setze dem wilden Treiben ein Ende und wurde für seinen spontanen Einsatz und seine Risikobereitschaft mit dem hohen Verdienstkreuz geehrt.

Neben Luxusboutiquen haben sich in der Gran Vía mittlerweile auch die üblichen Modeläden für etwas schmalere Geldbeutel niedergelassen. Extra-Tipp für Shopping-Fans: Wer es so richtig nobel mag und Lust auf Prada und Co hat, wird im Salamanca-Viertel fündig, zum Beispiel in der Calle Serrano.