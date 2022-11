Hier ist Luxus angesagt; das Fünf-Sterne-Hotel The Palace Port Ghalib.

Das Projekt eines kuwaitischen Milliardärs tauchte 2007 erstmals auf der touristischen Landkarte auf. Im Vergleich zu El Gouna, der Mutter aller ägyptischen Reißbrettstädte, ist Port Ghalib einige Nummern kleiner. Zielgruppen sind Taucher, Luxusfans und Konferenzveranstalter.

Wer lange Transfers hasst, wird sich über die nur sechs Kilometer Fahrt zum Marsa Alam International Airport freuen. Die kurze Anreise dürfte auch für Konferenzteilnehmer interessant sein, die im International Convention Centre zusammenkommen, der mit einer Kapazität von 2000 Leuten größten Halle am Roten Meer.Superlative verspricht auch der ursprüngliche Masterplan: Demnach soll die aus dem Wüstenboden gestampfte Hotelstadt einmal 32 Millionen Quadratmeter groß werden – inklusive rund 20 Hotels, Golfplätzen, mehr als 100 Shops und Hunderte von Apartments.Zurzeit sind die Fünf-Sterne-Häuser Sunrise Port Ghalib Marina Resort, The Palace Port Ghalib, Siva Port Ghalib und Port Ghalib Resort geöffnet. Sie sind um eine künstliche Salzwasserlagune gruppiert. Das Vier-Sterne-Hotel Marina Lodge hat sich auf Tauchurlauber spezialisiert und verfügt auch über eine eigene Tauchschule.Spektakulär ist die Marina Port Ghalib mit Platz für etwa 1000 Yachten mit einer Länge bis zu 50 Meter. Mehr als 150 Geschäfte, Galerien, Diskotheken, Bars und Restaurants säumen die 800 Meter lange Uferpromenade.Ins Rote Meer kommen Badeurlauber vom Steg aus, da der Meeresboden in Ufernähe steinig ist. Der fast 18 Kilometer lange Strand ist recht feinsandig – dank des Sands aus der Sahara.Taucher und Schnorchelfans können Port Ghalib als gute Ausgangsbasis für ihre Touren nutzen, etwa zum Elphinstone Reef. Je südlicher man in Ägypten unterwegs ist, desto intakter sind die Riffe.Aber es gibt noch viel weitere Aktivitäten: Parasailing, Wasserski, Bananaboats, Minigolf oder Hochseefischen zum Beispiel. Dazu ist die Wüste näher als in anderen Ferienorten Ägyptens. Beliebt sind Quadtouren oder Kamelreiten im Sandmeer oder der Besuch des Kulturdorfs Camel Yard.