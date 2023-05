Aristokratischen Charme versprüht die Plaza Mayor mitten in dem Viertel, das auch das Madrid der Österreicher genannt wird. Der prachtvolle Platz unweit des Königspalastes ist das Herz Madrids.

Jeder Tourist kommt mindestens einmal hier vorbei, dementsprechend voll wird es ab und zu. Einen Besuch ist die Plaza Mayor dennoch definitiv wert. Der rechteckige Platz ist genau 129 Meter lang und 94 Meter breit und komplett von viergeschossigen Wohnhäusern umschlossen. Die meisten davon sind korallenrot gestrichen und zur Plaza hin mit schattigen Arkadengängen versehen. Wer sich erst einmal einen Überblick verschaffen möchte, flaniert einfach einmal im Quadrat und begibt sich dann in eines der zahlreichen Cafés und genießt den Blick auf das Treiben.

Das älteste und auffälligste der schmucken Gebäude ist die Casa de la Panadería mit ihren Türmchen, Verzierungen und Malereien. Von 400 Jahren hatte hier an der Nordseite des Platzes eine große Backstube ihr Domizil. Heute hat hier die Touristeninformation ihren Sitz.

Rings um die Plaza Mayor führen viele Tore und Treppen in die umliegenden Viertel. Wie man diese Gegend am besten entdeckt? Am besten lässt man sich einfach treiben, es geht hier ganz gemütlich zu, und es gibt viele individuelle Läden und Restaurants, die geradezu danach schreien, entdeckt zu werden.