Etwa zehn Kilometer südlich von Valencia im Schutze des Naturparks Albufera liegen hinter wogenden Dünen einige der unberührtesten Strände Spaniens. Einer davon ist der Strand von El Saler.

Der zweieinhalb Kilometer lange Sandstrand punktet mit feinem, goldenen Sand und ist dank der ihn umgebenden Dünen und Pinienwälder vor den Westwinden geschützt. Überlaufen ist der weitläufige Strand so gut wie nie, selbst in der Hochsaison kann man sich hier gut aus dem Weg gehen. An der kleinen, aber feinen Strandpromenade gibt es einige gute Restaurants, die sich für eine Stärkung und ein kühles Getränk anbieten.

Im Norden grenzt El Saler an den Strand von Lábre del Gos und im Süden an den von La Garrofera. Es gibt aber auch schöne breite Strände, die nur einen Steinwurf von Valencias Zentrum entfernt und zu Fuß gut erreichbar sind. Sie heißen Cabanyal, Malvarrosa und Patacona und bringen es auf zusammen dreieinhalb Kilometer. Auch die Marina von Valencia ist nicht weit.