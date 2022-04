Mit seinen vielen traditionellen Bräuchen ist Samogitien im Westen Litauens eine der geheimnisvollsten Regionen des Landes. Inmitten des Nationalparks Žemaitija liegt der sagenumwobene Plateliaisee, der tiefste, größte und schönste der litauischen Seen.

Fast 50 Meter tief und zwölf Quadratkilometer groß ist der Plateliaisee mit seinen sieben Inseln. Auf einer davon soll einst Königin Bona ihre Burg gehabt haben. Einmal rund herum führt auf 24 Kilometern ein Radweg durch den Nationalpark Žemaitija. Eine spannende Station auf der Strecke ist das Museum des Kalten Krieges, eine unterirdische Raketenabschussplattform.

Nicht entgehen lassen sollte man sich aber auch das einzige Faschingsmaskenmuseum Europas in dem Städtchen Plateliai direkt am Seeufer, das berühmt für seine große Faschingstradition ist. Das Wichtigste sind dabei die Masken, die wie seit Jahrhunderten schon aus Holz geschnitzt oder aus natürlichem Pelz gefertigt werden. Anschließend werden sie bemalt und mit Schaf- oder Ziegenhörnern, Rossschweif oder Pferdemähne sowie Pelzstücken dekoriert. In Niederlitauen gibt es noch mindestens zehn Meister, die aus Holz eigene Faschingsmasken schnitzen und das ganze Jahr über zum Verkauf anbieten.

Sehenswert in der hübschen Kleinstadt am Westufer des Plateliaisees sind neben dem Faschingsmaskenmuseum auch die Ausstellungen des Nationalparks Žemaitijadie und die Holzkirche St. Peter und Paul. Bei einer Tour mit einem der Glasbodenschiffe kann man dem See, der wegen des glasklaren Wassers auch bei Tauchern beliebt ist, bis auf den Grund seiner Seele schauen.

Extra-Tipp: Wer sich mehr Zeit für den urigen Westen Litauens nehmen möchte, ist mit dem gut 200 Kilometer langen Radweg Westliche Schleife bestens bedient.