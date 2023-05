Die Oude Kerk ("Alte Kirche"), die seit Jahrhunderten wichtigste Kirche in Amsterdam, gehört zu den Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt. Und das nicht nur wegen der außergewöhnlichen Architektur, sondern auch wegen ihrer Lage mitten im Rotlichtviertel von Amsterdam.

Himmelhohe Fenster und mächtige alte Granitgrabsteine auf dem Boden, eine historische, große Orgel aus dem 17. Jahrhundert und die einzigartige Geschichte, die sich in dem ganzen im Jahr 1213 fertiggestellten Bauwerk widerspiegelt: Die Oude Kerk ist eine echte Schatzkiste. Vom Turm hat man zudem einen wunderbaren Panoramablick über die Stadt. Geöffnet ist er von April bis September von donnerstags bis samstags zwischen 13 und 17 Uhr.

Streng gläubige, konservative Besucher werden vielleicht einen Moment brauchen, um sich an die Umgebung zu gewöhnen: Steht man am Haupteingang der Kirche, sieht man gleich links ein kleines Café, geradeaus fällt der Blick dann auf Prostituierte, die in den Fenstern auf Kundschaft warten, und rechts liegt der Prinzessin-Juliana-Kindergarten.