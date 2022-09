Jenseits des Hohen Atlas liegt das Städtchen Ouarzazate, das Tor zum heißen Süden des Landes mit eigener Kasbah und weltberühmten Filmstudios.

In Ouarzazate dreht sich alles ums Kino, denn die Stadt und die endlos weite Landschaft der Umgebung haben schon in vielen Filmen die passende Kulisse zur Story geliefert. Die Filmlegende "Lawrence von Arabien" etwa wurde hier gedreht ebenso wie "Babel" mit Brad Pitt oder "Die Letzte Versuchung Christi" von Martin Scorsese, "Himmel über der Wüste" mit John Malkovich sowie "Gladiator" und "Königreich der Himmel" von Ridley Scott. Hautnahe Einblicke gibt es in den Atlas Studios am Rande der Stadt.

In Ouarzazate selbst ist die Kasbah Taourirt zu besichtigen; zehn Kilometer außerhalb erhebt sich die Kasbah von Tifoultoute und 20 Minuten weiter thront oberhalb des Ounila-Tals und zu Füßen des Hohen Atlas die filmreife Festungsstadt Ait Benhaddou (Unesco-Weltkulturerbe), die auch schon Auftritte in der Kultserie "Game of Thrones" hatte.

Touren-Tipps: Von Ouarzazate aus starten spektakuläre Touren wie die ins Wadi Draa oder durch die Dades-Schlucht mit ihren dramatischen Felswänden. Und auch die Straße der Kasbahs mit ihren labyrinthischen Lehmburgen lässt sich von hier aus bereisen. Sie führt durch das Tal des Dades und verläuft zwischen Ouarzazate und Errachidia.