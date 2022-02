Die einzige Schildkrötenart, die in Massen und synchron nistet, ist die vom Ausstreben bedrohte Oliv-Ridley-Schildkröte. Besonders berühmt für das ergreifende Naturschauspiel ist das Ostional National Wildlife Refuge an der Pazifikküste Costa Ricas.

Zu Tausenden begeben sich die Meeresschildkröten zur Eiablage an den Ort, an dem sie vor Jahrzehnten geboren wurden. Auf der ganzen Welt gibt es nur neun Orte, an denen sich das Phänomen, das als Arribada ("Ankunft") bekannt ist, ereignet. Das Ostional National Wildlife Refuge in der Nähe der Surferstrände von Guanacaste gehört zu jenen Regionen, in denen das Naturschauspiel am häufigsten auftritt. Normalerweise kommen die Tiere in den Mondphasen des abnehmenden Viertels.