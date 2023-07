Nicht Tokio oder Kyoto, sondern Osaka gilt als die kulinarische Hauptstadt Japans. Ihren Spitznamen als "Küche der Nation" verdankt die Metropole der hohen Dichte an Sterne-Restaurants und spannenden Streetfood-Spezialitäten wie Takoyaki und Okonomiyaki.

So groß wie ein Golfball: Takoyaki sind mit Oktopus gefüllte gebratene Teigbällchen.

Takoyaki made in Osaka

Kleines japanisches Küchenlexikon Bento Box: Lunch-Box mit mehreren Speisefächern.

Dashi: Fischsud.

Donburi: Schüssel mit gedämpftem Reis und Beilagen wie Gemüse, Fleisch, Fisch oder Meeresfrüchten.

Edamame: Gekochte, junge Sojabohnen.

Gyoza: Gebratene oder gegarte Teigtaschen mit deftiger Füllung.

Izakaya: Pub-ähnliches Etablissement mit kleinen Speisen und Drinks.

Karaage: Japanische Variante von Fried Chicken.

Matcha: Zu Pulver gemahlener, hochwertiger Grüntee.

Miso: Paste aus fermentierten Sojabohnen. Mit Dashi eine Grundzutat der Miso-Suppe.

Nikujaga: Rindfleischeintopf mit Kartoffeln und Zwiebeln.

Nori: Getrocknete, geröstete und gewürzte Blätter aus Meeresalgen.

Okonomiyaki: Eine Art Eierkuchen, gefüllt mit Gemüse, Fleisch oder Garnelen.

Onigiri: Snack aus mit Fleisch, Fisch oder Gemüse gefüllten Reisbällchen.

Ramen: Nudelsuppe in kräftiger Brühe mit diversen Beilagen.

Soba, Udon: Nudelsuppen mit Gemüse, Tempura, Huhn, Tofu oder rohem Ei. Soba-Nudeln sind aus Buchweizen und werden auch kalt mit einer Soße serviert.

Sashimi: Roher Fisch, der in Sojasoße gedippt wird.

Sukiyaki: Japanischer Feuertopf. Hauchdünne Rindfleischscheiben mit verschiedenen Gemüsen, Pilzen und Tofu am Tisch kurz angebraten, mit Sojasoße abgelöscht und gegart.

Sushi: Ein kleines Stück roher Fisch (meist Thunfisch, Tintenfisch oder Garnelen) auf einem Bällchen gesäuertem Reis.

Tempura: Garnelen, Fische und Gemüse im Teigmantel frittiert.

Teppanyaki: Japanisches Barbecue, bei dem Fleisch, Fisch und Gemüse auf einer heißen Stahlplatte direkt am Tisch zubereitet werden .

Tonkatsu: Wiener Schnitzel auf Japanisch.

Tsukemono: Eingelegtes Gemüse.

Unagi: Gegrillter Süßwasseraal.

Wagyu: Rindfleisch mit sehr feiner Fettmarmorierung.

Yakitori: Über offenem Feuer gegrillte Geflügelspieße.

Japans drittgrößte Stadt gibt sich unkonventionell, frech und immer ein wenig lauter, offener und humorvoller als die Rivalin Tokio. Die Atmosphäre ist hier einfach anders – das spürt der Besucher sofort.Inzwischen hat sich die historische Handels- und Hafenmetropole zu einem mindestens ebenbürtigen Vorreiter in Sachen Kunst, Lifestyle, Nachtleben oder Mode gemausert. Unangefochtene Nummer 1 ist man allerdings beim Thema Genuss.Die Einwohner Osakas sind landesweit bekannt als gute und passionierte Esser. Der geflügelte Ausdruck "Kuidaore" bedeutet übersetzt so etwas wie „Essen bis zum Umfallen“ und geht locker als das inoffizielle Motto der Stadt durch. Nur gut also für die Locals, dass es hier eine immense kulinarische Auswahl gibt: von Sterne-Restaurants (2023 wurden 94 Restaurants mit mindestens einem Michelin-Stern ausgezeichnet) bis zu Streetfood-Locations zum Niederknien.Ein Schlemmer-Hotspot ist (neben dem Kuromon Ichiba Market) die Fußgängerzone Dotonbori rund um den Bahnhof Namba. Das Vergnügungsviertel mit seinen Bars, Clubs, Kneipen, Kinos und Kabuki-Theatern gilt zugleich als eine der besten Food-Destinationen Japans: Auf auf beiden Seiten des Flusses laden zahllose Restaurants, Imbisse und kleine Lokale zum Schlemmen ein. Zwei populäre lokale Spezialitäten sind Takoyaki und Okonomiyaki.Takoyaki sind kleine, gebratene Mehlteigbällchen mit Oktopus im Innern. Sie haben in etwa die Größe eines Golfballs. Die Zubereitung in den speziellen Takoyaki-Grills erinnert ein wenig an die der niederländischen Poffertjes-Pfannküchlein. Gegessen werden die weichen Kugeln mit einem Holzpicker.Okonomiyaki sind herzhafte, mit allerlei Zutaten gefüllte, gebratene Eierpfannkuchen. Viele Urlauber bezeichnen sie oft, obgleich der Vergleich etwas hinkt, als "japanische Pizza". Zutaten wie klein geschnittener Kohl, Wasser, Mehl, Ei und Dashi gehören bei Okonomiyaki immer dazu. Als Hauptzutat kommen Rindfleisch, Fisch oder Meeresfrüchte wie Tintenfisch oder Garnelen infrage.Als Topping sind reichlich Mayonnaise und andere dicke Saucen ein Muss, nicht selten auch Käse. Wie beim Takoyaki kommen zum Garnieren zerkleinerte Nori-Blätter, die obligatorischen Bonitoflocken und manchmal eingelegter Ingwer zum Einsatz.Ein besonderer Spaß ist es, als Gast Okonomiyaki selbst zuzubereiten – mithilfe eines Spatels auf einer flachen Teppan-Grillplatte in der Mitte des Tisches. Das bestenfalls außen knusprige und innen zarte Gericht ist also nicht nur sehr abwandelbar, sondern auch ziemlich gesellig!