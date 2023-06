Einst führte sie zu Muskat-, Pfeffer- und Obstplantagen – heute ist es Singapurs berühmteste Einkaufsstraße. Wenn man so will, ist die Orchard Road so etwas wie der Kurfürstendamm, die Fifth Avenue oder Champs-Élysées des Löwenstaats – ein echtes Paradies für Shopping-Fans eben.

Auf dem ebenso berühmten wie hochklassigen Boulevard mit seinen mehr als 20 Einkaufszentren sind neben internationalen und lokalen Top-Marken aber auch etliche Restaurants, Cafés, Nachtclubs, Hotels und Kunstinstallationen zu Hause. Sogar Singapurs Präsident hat hier im Istana (Palast) seinen offiziellen Amtssitz.Rund um die Vorzeigemeile ist auch der spannende Mix aus Alt und Neu zu bestaunen: Tangs zum Beispiel wurde 1934 gegründet und gehört zu den ältesten Kaufhäusern im Löwenstaat. Architektonisches Vorbild waren die Paläste von Pekings Verbotener Stadt. Auch die chinesischen Shophouses am Emerald Hill stehen für die Geschichte Singapurs und sind das beste Beispiel für die hübsche Peranakan-Architektur. In die denkmalgeschützten Häuser aus dem frühen 20. Jahrhundert sind inzwischen viele Bars und Restaurants eingezogen. Jedes der kleinen, farbenfrohen Shophouses ist ein Schmuckstück für sich.Dagegen sind die schillernden Mega-Malls wie ION Orchard (inklusive 125 Restaurants) oder Orchard Central (mit Singapurs ersten überdachten, fünfstöckigen Kletterwand) supermoderne Einkaufstempel. Kleiner, aber mindestens ebenso architektonisch bemerkenswert ist Design Orchard: ein Mall für lokale Marken von jungen, lokalen Designern samt öffentlichen Dachgarten mit Café, Eisdiele, Modeschauen und Konzerten.Apropos, wer statt Gucci, Apple & Co. lieber heimische Marken shoppen will: In den Seitenstraßen locken angesagte, kleine Designerläden von Locals. Eine Pilgerstätte für Fashionista ist der Flagship-Store von Love, Bonito. Das Modelabel aus Singapur ist inzwischen international bekannt für seine trendige Alltagsmode für Frauen.Ein Tipp für Fisch-Liebhaber ist Sushi Kimura: In dem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Sushi-Restaurant mit nur 22 Plätzen werden die Kreationen von Meisterkoch Tomoo Kimura serviert. Der Fisch und die Meeresfrüchte stammen vom berühmten Tsukiji-Fischmarkt in Tokio.Gut zu wissen: An manchen Samstagabenden wird die 2,2 Kilometer lange Orchard Road für den Autoverkehr gesperrt. Und zur Weihnachtszeit (Christmas in the Tropics) lockt die Haupteinkaufsstraße mit festlich geschmückten Tannenbäumen, Schneekanonen, Nikoläusen unter Palmen, Feuerwerk und einem Meer aus Lichtern.