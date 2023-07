Nippons entspanntes Beach-Life-Paradies heißt Okinawa. Rund 160 Pazifikinseln gehören zu dem subtropischen Archipel, der sich fast bis nach Taiwan erstreckt und zuweilen an Hawaii erinnert.

Die palmengesäumte Kokusai-dori ist die Flaniermeile von Naha, der mit Abstand größten Stadt Okinawas mit 300.000 Einwohnern.

Inklusive riesige Walhaie: Das Okinawa-Churaumi-Aquarium in Motobu ist das zweitgrößte Aquarium der Welt.

Japanisches Strandidyll: Okinawa besteht aus Hunderten von Inseln, dazu zählt auch das Archipel der Kerama-Inseln.

Okinawa – reich an Kultur und Natur

Exotik, Tradition und Herzlichkeit sind die Markenzeichen der Inselgruppen in Okinawa. Hier – fernab der Wolkenkratzer-Metropolen, am südlichsten Ende Japans – wachsen Bananen, Zuckerrohr, Mangos und Mandarinen, Bougainvilleen und Hibiskus. Palmengesäumte weiße Sandstrände und Buchten laden zum Baden ein.Festland-Urlauber – Tokio ist nur drei Flugstunden entfernt – schätzen seit jeher vor allem die verlässlichen Wohlfühltemperaturen (23 Grad im Jahresdurchschnitt, Badesaison ist etwa von Mitte März bis Oktober), die fast menschenleeren Strände im Norden und die lockere Art der Einheimischen. Letzteres mag auch am US-amerikanischen Einfluss liegen: Okinawa war 1945 Schauplatz einer der letzten großen Schlachten im Zweiten Weltkrieg, danach war die Tropeninsel bis 1972 durch die USA besetzt. Bis heute gibt es noch zahlreiche US-Basen in Okinawa.Der entspannte Lebensstil lässt sich bestens auf einem Streifzug durch die Hauptstadt Naha auf der Hauptinsel im Süden, dem Tor zum Archipel, mit ihren zahlreichen Hotels, Restaurants und Bars beobachten. Statt Anzug und Krawatte werden zumeist kurzärmelige und kunterbunte Hemden getragen – fast wie auf Hawaii.Fast ein halbes Jahrtausend (1429–1879) war Okinawa autark. Die Regenten des Königreichs Ryukyu lebten im Shuri-Schloss, das heute auf einem Hügel über Naha thront und mit seinen steinernen Wehrmauern, acht Burgen und hölzernen Pavillons an längst vergangene Tage erinnert. Zum rekonstruierten Schloss gehört auch der sehenswerte Königliche Garten Shikina.Handwerkskunst spielt in Japans südlichster Präfektur eine große Rolle. Urlauber können zum Beispiel im Töpferviertel von Naha mit seinen zahlreichen Keramikläden kleine Löwenhunde aus Ton formen. Die Talismane werden oft paarweise aufgestellt und sollen böse Geister vertreiben.Eine Kuriosität ist auf Miyako zu entdecken: Dort gibt es ein deutsches Kulturdorf, unter anderen mit Originalstücken der Berliner Mauer, einem 1:1-Nachbau der mittelalterlichen Marksburg vom Mittelrhein, Ausstellungen zum deutschen Lebensstil und Angestellten im Dirndl.Der Archipel ist auch reich an Naturschätzen: Vom Ocean Expo Park auf Okinawa Island, der mit einem riesigen tropischen Gewächshaus, Walhaien im Aquarium sowie spektakulären Museen und Shows ideal für Familien ist, über das Urwald- und Mangrovenreich auf Iriomote mit seinen seltenen Wildkatzen bis zum bizarren Ishigaki, das mit 19 Tropfsteinhöhlen unter die Erde lockt.Taucher und Schnorchler treffen im badewannenwarmen Wasser auf Mantas, Riffhaie, Buckelwale und Meeresschildkröten. Praktisch: Inzwischen haben einige Tauchschulen mehrsprachige Guides im Team.Auf Okinawa leben erstaunlich viele Hundertjährige, was Forscher auf die überaus fettarme und weitgehend fleischfreie Inselküche mit Grünalgen, Farnspitzen, Tofu und der berühmten und sehr vitaminreichen Bittergurke (Goya) zurückführen. Natürlich kommen aber auch viel Fisch und Meeresfrüchte auf den Tisch – und relativ viel Schwein dank des chinesischen Einflusses. Eine Spezialität ist gekochter Schweinebauch, danach wird gern der lokale Reisschnaps Awamori gereicht.Gut zu wissen fürs Island Hopping: Mobil sind Touristen in Japans südlichster Präfektur mit dem Schnellboot, der Fähre oder dem Flugzeug. Ein besonderes Ausflugsziel zum Beispiel ist Taketomi, das zu den Yaeyama-Inseln gehört. Es ist von Ishigaki, rund 400 Kilometer südwestlich der Hauptinsel Okinawa Honto gelegen, mit der Fähre erreichbar. Die beschauliche Mini-Insel lässt sich mit dem Rad oder – wer es altmodischer mag – auch dem Ochsenkarren erkunden. Bekannt ist sie nicht nur für ihre Traumstrände, sondern auch für ihre Architektur mit blumenbedeckten Steinmauern und Häusern mit roten Ziegeldächern.