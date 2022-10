Mit ihren kopfsteingepflasterten Gassen, den kleinen Geschäften und urigen Kneipen ist Odense das, was man in Dänemark "hyggelig" nennt – einfach gemütlich. Berühmt geworden ist Fünens tausendjährige Hauptstadt durch den Märchendichter Hans Christian Andersen. Das neue H.C. Andersen Hus setzt seine magische Welt traumgleich in Szene.

Die neue große Attraktion von Odense ist das 2021 eröffnete H.C. Andersen Hus aus der Feder des japanischen Architekten Kengo Kuma. Die verschlungenen Innen- und Außenbereiche erstrecken sich über mehr als 12.000 Quadratmeter, ein Gesamtkunstwerk, in dem die Besucher das fantastische Universum des Märchendichters wie im Traum in einem Strom von Bildern durchwandern.

Odenses berühmter Sohn ist auch heute noch überall in der Stadt präsent. Das Haus, in dem der Schriftsteller 1805 geboren wurde, gilt als ältestes Dichtermuseum der Welt und beherbergt neben originalen Manuskripten und Tagebüchern viele private Alltagsgegenstände der Familie. Über eine Route, die an Andersens Geburtshaus startet, können Besucher den Spuren des Dichters durch Odenses älteste und schönste Stadtteile folgen. Überall am Wegesrand sind Skulpturen bekannter Märchenhelden wie Däumelinchen, der Meerjungfrau oder des Standhaften Zinnsoldaten zu entdecken.

Die Geschichte der Stadt reicht aber weit vor Andersens Zeit zurück, wie ein Blick in Odenses kulturhistorisches Museum Möntergaarden zeigt. Das Museum ist in einem beeindruckenden Fachwerkensemble aus dem 16. Jahrhundert, dem alten Münzhof, untergebracht und erzählt mithilfe neuester visueller Techniken vom Leben und Arbeiten in der Stadt von der Wikingerzeit bis zur Gegenwart. Daneben gibt es in der Altstadt noch viele weitere historisch bedeutsame Bauwerke zu entdecken, etwa das italienisch-gotisch inspirierte Rathaus oder den Sankt-Knuds-Dom gleich gegenüber, eine der schönsten gotischen Kathedralen Dänemarks.

Zentrum der Kunst- und Kulturszene ist Brandts Klædefabrik, eine ehemalige Textilfabrik im alternativ angehauchten Latino-Viertel von Odense. Wo einst Spinn- und Webmaschinen ratterten, sind heute hippe Restaurants, Cafés und kleine Läden eingezogen, und das Kunstmuseum Brandts zeigt hochkarätige dänische Kunst.