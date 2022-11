Das Sinai-Gebirge gleich hinterm Strand und die grandiosen Berge Saudi-Arabiens gegenüber, endlose weiße Strände, abgeschiedene Buchten und fantastische Tauchspots: Die größte Oase der Sinai-Halbinsel ist ein Insider-Tipp weitab vom Massentourismus.

Die feinen Sandstrände sind gespickt mit den Beach Camps der Beduinen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen durchschnittlich 20°C im Winter und 33°C im Sommer. Und dicht beieinander liegen Restaurants zum Chillen und Basare zum Bummeln. Im Dünengürtel von Nuweiba gibt es etliche kleine Hotels, während sich die größeren Anlagen etwas südlich des Urlaubsortes angesiedelt haben.

Für sich allein schon ein guter Grund für Nuweiba sind die eindrucksvollen Tauchgänge, die hier möglich sind, zum Beispiel zu dem künstlichen Korallenriff namens Sinker, das aus einer versehentlich versenkten Ankerboje hervorgegangen ist und vom Strand aus erreichbar ist, oder nach Ras Mumlach, etwa 30 Kilometer südlich von Nuweiba mit riesigen Felsblöcken und üppigen Tischkorallen und ebenfalls vom Strand aus zugänglich.

Nuweiba ist ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge in die Wüste Sinai, zum Katharinenkloster (109 Kilometer) etwa, zum Berg Sinai oder zu den Oasen von Ain al Furtega oder Ain Umn Ahmed. Auch Ausflüge nach Taba (70 Kilometer), Dahab (90 Kilometer) und Sharm El-Sheikh (140 Kilometer) sind problemlos machbar. Die Siesta unter einer Palme oder in einer Bambushütte am Strand ist auch nicht zu verachten, ebenso wenig wie die Grillparty am Meer.

Extra-Tipp: Von Nuweiba geht täglich die Fähre nach Aqaba in Jordanien. Zwei Autostunden sind es von dort in die Felsenstadt Petra (Unesco-Weltkulturerbe).