Auf einer kleinen Halbinsel direkt am Schwarzen Meer liegt die Altstadt von Nessebar mit Bauten aus mehr als 3000 Jahren Geschichte und Auszeichnung als Unesco-Weltkulturerbe.

Highlights in der Altstadt sind die trutzigen Festungsmauern aus römischer Zeit und aus dem Mittelalter und zahllose Kirchen aus allen Epochen der langen Geschichte Nessebars. Schmucke Holzhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert mit ausladenden Erkern säumen die engen Gassen. Und das Ethnographische und das Archäologische Museum sorgen dafür, dass das Gedächtnis der Altstadt mit ihren spannenden Geschichten erhalten bleibt.

Das moderne Leben Nessebars tobt jenseits der Landenge in der Neustadt, an den beiden Stränden ebenso wie in den vielen Bars und Clubs. Sonnenstrand ist nur ein paar Kilometer entfernt ebenso wie die Badeorte Sveti Vlas, Elenite und Ravda. Nach Burgas sind es von Nessebar aus gut 30 Kilometer.