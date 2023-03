2900 Vulkane, 76 Prozent aller Gletscher Südamerikas sowie Hunderte von Seen und Lagunen: Eingebettet zwischen Anden und Pazifik vereint Chile enorme Kontraste und hat riesiges Potenzial für Aktivurlauber – von Sandboarden in der Wüste über Kitesurfen und Bergsteigen bis zu Snowboarding.

Mit einer Nord-Süd-Ausdehnung von rund 4300 Kilometern und einer maximalen Breite von gerade einmal 350 Kilometern hat Chile eine unverwechselbare Silhouette. Einzigartig ist auch die Vielfalt seiner Natur. In 41 Nationalparks wird sie geschützt und reicht von der trockensten Wüste der Welt, der Atacama-Wüste, im Norden über die mediterrane Zentralregion bis nach Patagonien und in das ewige Eis des Südens.

Das volle Programm für Outdoor-Fans

Die Voraussetzungen für Abenteurer und Outdoor-Fans könnten nicht vielfältiger sein: ob Sandboarden in der Atacama-Wüste, Bergsteigen, Ski und Snowboarding, Rafting und Kajakfahren in tiefblauen Seen und Flüssen, Surfen an Top-Spots wie Arica, Iquique oder Pichilemu im Norden oder Klettern und Wandern in der Wildnis Patagoniens.

Chile Travel

In der Nähe von Santiago de Chile liegt das Skigebiet Valle Nevado.

Für Trendsportarten wie Canyoning (Schluchtenwandern), Zip Lining, Stand-up Paddling, Parasailing oder Kitesurfen bietet Chile ebenfalls Top-Reviere. Der Puclaro-Stausee in der Nähe von La Serena im Norden hat sich beispielsweise zum Zentrum des Kitesurfens entwickelt. Und in Pucón liegt der mit mehr als drei Kilometern Länge größte Seilrutschenpark Südamerikas, über Wälder und Lagunen sausen die Zip Liner hier durch die Lüfte.

Chile Travel

Kletterparadies: Cajón del Maipo vor den Toren von Santiago de Chile.

Vulkanwunder und Heilige Bäume

41 Nationalparks, 26 Naturschutzgebiete, 20 Waldreservate und 18 Naturdenkmäler mit einer Fläche von mehr als 18 Millionen Hektar sowie vier Meeresparks nennt Chile insgesamt sein Eigen. Besonders sehenswert ist etwa der Nationalpark Conguillío in der Region Araucanía mit dem Vulkan Llaima (3125 Meter), Seen und Lagunen vulkanischen Ursprungs und Wäldern mit bis zu 1000 Jahre alten Araukarien. Die immergrünen Nadelbäume der Südhalbkugel gelten den Mapuche und anderen indigenen Völkern als heilig. Charakteristisch für Patagonien und weltbekannt für seine steil aufragenden Granittürme ist der Nationalpark Torres del Paine.

Chile Travel

Der Lago Chungará im Norden Chiles liegt in mehr als 4500 Metern Höhe.

Strände von wild bis paradiesisch

Mit mehr als 4000 Kilometern Küste ist Chile auch ein Strandparadies. Von den warmen Stränden im Norden bis zu den kühleren und wild-romantischen Stränden im Süden punkten alle mit natürlichem Charme. Hervorzuheben sind außerdem die Strände der Osterinsel Rapa Nui, insbesondere der Traumstrand von Anakena, mit türkisblauem, 20 Grad warmem Wasser und weißem Sand. Einen schönen Kontrast dazu bieten wilde, breite und menschenleere Strände, wie sie zum Beispiel auf der Insel Chiloé zu finden sind.

Chile Travel

Surfen in Maitencillo Beach nördlich von Viña del Mar und Valparaíso.

Ein Glück für die Vögel

Eine Attraktion, die immer stärker in den Fokus der Besucher rückt, sind Chiles Feuchtgebiete. Eine Spezialität sind dabei die sogenannten Bofedales in mehr als 3800 Metern Höhe. Das wichtigste Feuchtgebiet des Landes ist die Mündung des Río Lluta, ein mehr als 30 Hektar großes Schutzgebiet an der Küste, in der Nähe von Arica, das Teil des Western Hemisphere Shorebird Reserve Network (WHSRN) ist, einem Netzwerk von Naturschutzgebieten zum Schutz von Strandvögeln. Die Flussmündung ist ein Rast- und Nistplatz für amerikanische Zugvögel aus der nördlichen Hemisphäre, die hier überwintern und im März nach Nordamerika zurückkehren.