Mangroven und Kanäle, Lagunen und Flüsse im Regenwald prägen hier das Bild. „Kleiner Amazonas“ wird diese Wildnis voller Wasserwege an der Karibikküste oft genannt. Der Park ist ein Besucherliebling Costa Ricas und das Angebot an Lodges und Bootstouren üppig.

Die reichen Regenfälle bescheren dem tropischen Regenwald des Nationalparks ideale Bedingungen. Mehr als 400 Baumarten und rund 2200 andere Pflanzenarten sowie mehr als 400 Vogelarten sind hier heimisch, darunter auch die bunt leuchtenden Tukane. Verschiedene vom Aussterben bedrohte Säugetiere leben ebenfalls hier, darunter Tapire und Jaguare, Affen, Ozelots, Seekühe und Faultiere.

Die Küste des Nationalparks Tortuguero ist auch Costa Ricas wichtigster Nistplatz für Meeresschildkröten. Insbesondere in der Zeit von März bis Oktober kommen sie zur Eiablage an die wilden Strände. Der Nationalpark ist nur mit dem Boot oder per Flugzeug erreichbar. Tortuguero heißt auch das einzige Dorf in diesem Gebiet; entlang der Kanäle finden sich verschiedene Hotels.