Der größte Nationalpark des Landes ist seit 2021 Unesco-Weltnaturerbe und lässt sich am besten im Rahmen mehrtägiger Touren erkunden. Elefanten sind hier ebenso zu Hause wie Leoparden und Tiger. Außerdem gilt der Park als Thailands bester Spot zur Vogelbeobachtung.

Fast 3000 Quadratkilometer Fläche umfasst Thailands größter Nationalpark. Er ist Teil des Western-Forest-Komplexes, eines System miteinander verbundener Schutzgebiete im Westen Thailands an der Grenze zu Myanmar und rund 75 Kilometer westlich von Hua Hin. Das gebirgige Gebiet, dessen höchste Gipfel mehr als 1500 Meter in den Himmel ragen, ist fast vollständig von Regenwald bedeckt.

Von mehreren Aussichtspunkten kann man atemberaubende Blicke auf die ausgedehnten Wälder genießen, die in den Hochlagen nicht selten von einem dichten Nebelschleier bedeckt sind. Es gibt einige mittelgroße Wasserfälle und kleinere Höhlen. Tiefe Täler und steile Hänge machen Wanderungen zum Teil recht anstrengend, aber die atemberaubende Natur ist jede Mühe wert.

Was den Nationalpark Kaeng Krachan neben der fantastischen Landschaft so besonders macht, ist seine einzigartige Tierwelt. Im Park leben noch viele wilde Elefanten, daneben mehr als 50 Säugetierarten: Nebelparder, Malaienbären, Makaken, Sambarhirsche, Rieseneichhörnchen, Gaurs, Seraue, Weißhandgibbons, Languren, Stachelschweine und viele seltene Tiere mehr. Selbst Leoparden werden relativ häufig gesichtet, und auch Tiger soll es noch geben.

Mit rund 480 verschiedenen Vogelarten, darunter allein sechs verschiedene Gattungen des Nashornvogels, gilt der Park außerdem als bester Ort zur Vogelbeobachtung in Thailand. Während dafür meist ein Blick ins dichte Kronendach ausreicht, braucht es zur Sichtung der meisten Wildtiere gute Kenntnisse und viel Erfahrung.

Am besten lassen sich die scheuen Waldbewohner im Rahmen mehrtägiger Touren an der Seite erfahrener Ranger entdecken. Diese führen weit in den Nationalpark hinein und umfassen verschiedene Safarifahrten mit dem Jeep sowie Dschungel- und Nachtwanderungen.