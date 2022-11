Schatzkammer: Das Nationale Palastmuseum beherbergt die weltweit größten Sammlung chinesischer Kunst.

Eine wahre Schatzkammer: Nirgendwo sonst gibt es eine annähernd umfangreiche und kostbare Ausstellung chinesischen Kunsthandwerks wie im Nationalen Palastmuseum in Taipeh – ein absoluter Must-See in Taiwan.

Der Stellenwert des Nationalen Palastmuseums im Norden Taipehs wird allein durch diese Tatsache deutlich: Es ist das einzige Museum Taiwans, dessen Direktor durch den Premierminister höchstpersönlich ernannt wird.

In dem wuchtigen, in einen Berg hinein gebauten Museum nördlich von Taipeh werden Artefakte und Kunstwerke aus 8000 Jahren Geschichte chinesischer Kunst von der Jungsteinzeit bis zur Moderne gezeigt: chinesische Kalligrafie, Töpfereien, Elfenbein, Statuetten, Lackarbeiten, Malerei, Antiquitäten, Statuen, Bronze, Waffen, Kessel, Jade, Keramik, Buddhas, Teppiche, Stickereien, seltene Bücher und vieles mehr. Kunst- und Kulturliebhaber können in dem täglich geöffneten Palastmuseum und dem angrenzenden Zhishan-Garten gut und gerne zwei Tage zubringen.

Der Großteil der Exponate stammt aus dem Kaiserpalast in der Verbotenen Stadt in Peking und gelangte infolge der japanischen Invasion und des chinesischen Bürgerkriegs nach einer abenteuerlichen Odyssee schließlich nach Taiwan. Der Wert der Kunstsammlung aus dem Nachlass der chinesischen Kaiser ist kaum zu beziffern.

Dabei wird aus Platzgründen nur ein kleiner Teil der geschätzten 650.000 Exponate dauerhaft ausgestellt. Der Rest der Sammlung wird in einem Berg archiviert und regelmäßig ausgetauscht. Eines der berühmtesten Objekte ist der Jade-Kohlkopf, auf dem ein kleiner Grashüpfer und eine Heuschrecke sitzen – von einem unbekannten Künstler aus weiß-grünem Jadeit gemeißelt.