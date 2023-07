Der Daibatsu, ein 16 Meter großer Buddha, ist nur eine der vielen Attraktionen der alten Kaiserstadt. In Nara wimmelt es nur so von bestens erhaltenen Tempeln, Schreinen, Palästen, Pagoden, Gärten, Burgen – und heiligen Hirschen. Das macht Nara zum perfekten Ausflugsziel, um dem Trubel der Millionenstadt Kyoto zu entkommen.

Spirituelles Nara

Von Kyotos elfstöckigem Bahnhof geht es mit dem Zug blitzschnell in das nur 35 Kilometer entfernte Nara – Japans erste Hauptstadt. In dem 50.000-Einwohner-Städtchen geht es weitaus ruhiger und beschaulicher als in Kyoto zu. Wegen der zahlreichen uralten Schätze gehört die kleine Stadt trotzdem zu den bedeutendsten touristischen Zielen des Landes. Gleich acht Weltkulturerbestätten und ein Weltnaturerbe sind im geschichtsträchtigen Nara versammelt.Im Jahr 710 wurde Nara zur alleinigen Hauptstadt des japanischen Reichs erklärt, bevor der kaiserliche Hof schon 794 weiter nach Kyoto zog. Für diese Zeitspanne war Nara das erste religiöse Zentrum des Landes, von hier aus verbreitete sich auch erstmals der Buddhismus auf der Insel.Größte Attraktion ist der Todai-ji-Tempel. Gleich zwei Superlative gibt es hier zu bewundern: die Halle des Großen Buddhas, ein mächtiger Holzbau, und darin der Daibutsu selbst. 16 Meter ragt der bronzene Buddha in die Höhe, 50.000 Zimmerleute und 37.000 Metallschmiede sollen im kaiserlichen Auftrag an dem politischen und kulturellen Machtsymbol gewerkelt haben. Japaner verneigen sich andächtig davor, klatschen in die Hände, beten und zünden Räucherstäbchen an. Es darf aber auch gekichert werden, zumindest wenn man versucht, durch das Loch im Sockel einer großen Holzsäule zu krabbeln. Das Loch entspricht genau der Größe des Nasenlochs vom Daibutsu. Nach der Legende erlangt jeder Erleuchtung, der hindurchpasst.Ein Wahrzeichen des über 500 Hektar großen Nara-Parks, zu dem auch der Kōfuku-ji-Tempel mit seiner über 50 Meter hohen Pagode und der Shinto-Schrein Kasuga-Taisha mit über 3000 Laternen gehören, sind die frei herumlaufenden Sika-Hirsche. Die als heilig geltenden Tiere trifft man nicht nur im Nara-Park, sondern praktisch in der ganzen Stadt. Wer möchte, kann die zutraulichen Hirsche mit Reis-Crackern füttern, hat dann aber eine nimmersatte Eskorte sicher.Wohl am schönsten ist es in Nara zur Zeit der Kirschblüte im Frühjahr. Vor allem vor der Halle des großen Buddhas des Todaji-Tempels präsentieren sich die Sakura-Blüten dem Besucher dann in ihrer vollen Pracht.Noch ein Tipp: In der alten Kaiserstadt finden fast das ganze Jahr über Festivals und Veranstaltungen statt. Faszinierend ist das traditionelle Schneiden der Hirschgeweihe an den Sonn- und Feiertagen im Oktober – das Ritual wird von einem Shinto-Priester vollzogen.