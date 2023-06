In Deutschland noch ein Geheimtipp, in den USA auf dem Weg zum Volkssport. Wer das Phänomen Pickleball erleben will, sollte nach Florida reisen: Dort ist Naples Gastgeber der Minto US Open Pickleball Championships.

Auch Steffi Graf, Heidi Klum, Leonardo Dicaprio, George Clooney, Bill Gates und Kim Kardashian sind Fans! Pickleball – eine Mischung aus Tennis, Tischtennis und Badminton – ist mit fast fünf Millionen Aktiven die am schnellsten wachsende Sportart in den USA. Das Groß-Event der stark wachsenden Szene sind die Minto US Open Pickleball Championships in Naples in Florida, in der Szene auch als "The biggest Pickleball Party in the World" bekannt.Austragungsort ist das Naples Pickleball Center im East Naples Community Park. Dort werden während des siebentägigen Turniers auf 64 Spielfeldern Partien im Einzel und im Doppel ausgetragen. Dort verfügen die Hauptplätze sogar über Tribünen und Schatten-spendende Dachzelt-Konstruktionen. In diesem Jahr reisten über 3000 Pickleballspieler aus 29 Ländern an. 41.000 Zuschauer feuerten die Akteure an. 2024 findet das Turnier vom 13. bis 20. April statt.Gut zu wissen: Die Turnierwoche beginnt traditionell mit einer großen Party im Park inklusive Konzerten, Bars und zahlreichen Foodtrucks. Zuschauer haben die Möglichkeit, auf den zahlreichen Plätzen zu spielen oder an einer Pro Clinic teilzunehmen.