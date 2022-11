Reisen geht durch den Magen: der Shilin-Nachtmarkt in Taipeh ist ein Must-See.

Die Küche Taiwans gilt als die beste und vielseitigste Asiens. Selbst die kleinste Garküche am Straßenrand bietet kulinarische Delikatessen.

Tipp: die meditative Teezeremonie Taiwans Teehäuser sind im Vergleich zu den wuseligen Nachtmärkten wahre Ruheoasen, oft mit tropischen Pflanzen und Teichen angelegt. Die rituelle Teezeremonie funktioniert so: Der Tee wird dabei in Kännchen aufgegossen und in schnapsglasgroßen Porzellanbechern zum Riechen gereicht. Erst dann kommt der Tee in flache Schälchen, den man in kleinen Schlucken genießt, während der nächste Aufguss schon zieht. Bis zu siebenmal wird diese Prozedur wiederholt.

Taiwan ist ein Schlemmerparadies, in dem sich die kulinarischen Hochgenüsse nicht nur hinter den Pforten teurer Top-Restaurants (38 haben dieses Jahr einen Michelin-Stern erhalten) verbergen, sondern sich auch in der noch so kleinen mobilen Straßenküche offenbaren. Die Taiwaner haben es verstanden, sich aus den vielen asiatischen Küchen das Beste herauszupicken und neu zu interpretieren. Raffinierte Marinaden, Soßen und Gewürze veredeln sowohl die Fleisch-, Fisch- und Geflügelgerichte als auch jede Beilage.Ein Paradies für Foodies sind die Nachtmärkte: Kaum bricht die Dämmerung über die Städte herein, verwandeln sich unscheinbare Straßenzüge in hell erleuchtete, vibrierende Nachtmärkte. Zwischen den Ständen mit Computerartikeln, Mode, Spielzeug und Haushaltswaren dampft und duftet es aus Töpfen und Pfannen.Hier kann sich der Besucher einen Eindruck von der immensen Vielfalt, Kreativität und Qualität der lokalen Küche machen: hier ein Teigtäschchen, Süßkartoffelbällchen oder eine heiße Nudelsuppe, dort ein Austernomelette mit scharfer Soße oder ein mit Bohnenkraut und Fleisch gefülltes Sargbrot, zwischendurch ein Fruchtsaft oder ein Bubble Tea – Nachtmärkte sind ein herrliches Stück Alltagskultur, anschaulich und lebendig, und eine typische Art, den Abend zu verbringen.Gut zu wissen: Nachtmärkte sind Treffpunkte für die Einheimischen und finden darum überall in Taiwan statt. Allein in Taipeh listet das Fremdenverkehrsamt 14 Adressen in unterschiedlichsten Distrikten auf. Besonders sehenswert sind die Nachtmärkte Shilin nördlich von Taipehs Innenstadt, Siaobei in Tainan, Ruifeng in Kaohsiung und Fengjia in Taichung mit – sage und schreibe – über 1.800 Essensständen.