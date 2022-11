Reisen geht durch den Magen: der Shilin-Nachtmarkt in Taipeh ist ein Must-See.

Allabendliche Unterhaltung und vor allem unendlich vielfältige Geschmackserlebnisse garantieren Taiwans Nachtmärkte. Selbst die kleinste Garküche am Straßenrand bietet kulinarische Leckerbissen – das reinste Paradies für Foodies.

Kaum bricht die Dämmerung über die Städte herein, verwandeln sich unscheinbare Straßenzüge in hell erleuchtete, vibrierende Nachtmärkte. Zwischen den Ständen mit Computerartikeln, Mode, Spielzeug und Haushaltswaren dampft und duftet es aus Töpfen und Pfannen.

Hier kann sich der Besucher einen Eindruck von der immensen Vielfalt, Kreativität und Qualität der lokalen Küche machen: hier ein gebratenes Teigtäschchen, Süßkartoffelbällchen oder eine heiße Nudelsuppe, dort ein Austernomelette mit scharfer Soße oder, mit Bohnenkraut und Fleisch gefüllt, eines der für Taiwan so typischen Sargbrote, einer Art Brotschale. Zwischendurch ein frischer Mangosaft, süßer Bubble Tea oder Baobing, geschabtes Wassereis mit kandierten Früchten, Tapiokaperlen und Milch – Nachtmärkte sind ein herrliches Stück Alltagskultur, anschaulich und lebendig, und in Taiwan eine typische Art, den Abend zu verbringen.

Gut zu wissen: Nachtmärkte finden überall in Taiwan statt. Allein in Taipeh listet das Fremdenverkehrsamt 14 Adressen in unterschiedlichsten Distrikten auf. Besonders sehenswert sind die Nachtmärkte Shilin und Huaxi. Letzerer liegt gleich neben dem berühmten Longshan-Tempel. Spezialitäten sind hier vor allem Fleischeintopf, Aalnudeln und Schlangengerichte, deshalb auch der Spitzname Snake Alley. Berühmte Nachtmärkte außerhalb der Hauptstadt sind Siaobei in Tainan, Ruifeng in Kaohsiung und Fengjia in Taichung mit – sage und schreibe – über 1800 Essensständen.

Extra-Tipp: Taiwans Teehäuser sind im Vergleich zu den lauten, wuseligen Nachtmärkten wahre Oasen der Ruhe, oft mit tropischen Pflanzen und Teichen angelegt. Die rituelle, fast schon meditative Teezeremonie funktioniert so: Der Tee wird dabei in Kännchen aufgegossen und in schnapsglasgroßen Porzellanbechern zum Riechen gereicht. Erst dann kommt der Tee in flache Schälchen, und man genießt ihn in kleinen Schlucken, während der nächste Aufguss schon zieht. Bis zu siebenmal wird diese Prozedur wiederholt.