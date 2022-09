Ministry of Heritage & Tourism Sultanate of Oman

Das bestgehütete Geheimnis Omans ist die gebirgige Halbinsel Musandam im Norden des Sultanats. Ihre Klippen fallen steil ins türkisblaue Meer der Straße von Hormuz ab, und zu Füßen steil aufragender Felswände ragen kilometerlange Fjorde tief ins Land hinein.

Die omanische Exklave im Norden der Arabischen Halbinsel ist fast halb so groß wie Mallorca und auf dem Seeweg besser als auf der Straße zu erreichen. Als einer der schönsten Fjorde Musandams gilt der 17 Kilometer lange Khor Shimm. Fast 1000 Meter hoch erheben sich hier die Felsen, und das Meer lädt zum Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen ein ebenso wie zum Angeln oder Kajakfahren, und kleine Fischerdörfer versprühen urwüchsigen Charme.

Das beliebteste Fortbewegungsmittel in Musandam sind noch heute die Dhaus, die traditionellen omanischen Holzboote, auf denen auch Urlauber willkommen sind, ob bei Tagesausflügen oder mehrtägigen Touren. Unterwegs chillen sie auf dicken Kissen, legen einen kleinen Landgang an einsamen Stränden ein oder springen zwischendurch ins Wasser und erleben beim Schnorcheln die exotische Unterwasserwelt, wo sich mit Glück sogar Schildkröten und Rochen blicken lassen. Und zur Krönung tauchen in den Fjorden Musandams oft Delfine als Begleiter auf.

An Land geht es bei Ausflügen mit dem Geländewagen in die Berge, zum Beispiel auf den Jebel Harim (2087 Meter), und zu den Oasen und Wadis Musandams. Und auch per Mountainbike lässt sich die zerklüftete Bergwelt erkunden.

Die Hauptstadt von Musandam ist Khasab, ein kleiner Fischereihafen mit einer portugiesischen Festung aus dem 16. Jahrhundert, das heute als Museum dient. Von Maskat aus erreicht man Khasab per Landstraße, mit dem Flugzeug oder mit der Fähre nach sechs Stunden Überfahrt. Von Dubai aus ist Musandam in etwa 2,5 Autostunden erreichbar.