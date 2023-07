Einmal im Leben sollte jeder Japaner den Fuji-san erklettern, heißt es im Volksmund. Shintoistische Pilger müssen Nippons Wahrzeichen sogar 33-Mal besteigen, bevor sie irdisches Glück erlangen. Und Urlauber? Die erleben eine einmalige Erfahrung, wenn sie den heiligen Berg bis zum Gipfel hinaufwandern.

JNTO

Über den Wolken: Viele Wanderer möchten den Sonnenaufgang auf dem Mount Fuji erleben – und steigen in der Nacht zum Gipfel hinauf.

Leitfaden zur Besteigung des Mount Fuji

Der mit 3776 Metern höchste Berg Japans kann in der schneefreien Zeit von Anfang Juli bis Ende August auf verschiedenen Routen bestiegen werden – danach versinken die Wanderwege im Schnee.Trotz fehlender Schneekuppe ist der zahme Vulkan (letzter Ausbruch 1707) auch im Hochsommer eine Augenweide. Wegen des symmetrischen Vulkankegels gilt der Fuji-san als einer der schönsten Berge der Welt und spielt auch eine prominente Rolle in der japanischen Kunst, etwa in der Holzschnittserie "36 Ansichten des Berges Fuji" von Katsushika Hokusai.Vorab sei erwähnt: Der Aufstieg ist kein Spaziergang. Aber mit etwas Ausdauer und Kondition ist der beschwerliche Weg auch für Anfänger zu bewältigen, Himalaya-Erfahrung ist jedenfalls nicht erforderlich. Und nicht vergessen: Als Lohn winkt ja ein unvergessliches Erlebnis auf dem Gipfel.Für viele beginnt das Abenteuer Fuji ab der fünften Bergstation auf etwa 2305 Metern, dem letzten großen Posten vor dem Gipfel – höher darf der Reisebus nicht. Der Aufstieg dauert je nach Tempo vier bis sieben Stunden, der Abstieg etwa drei Stunden.Zur Mindestausrüstung gehören festes Schuhwerk, warme Kleidung inklusive Handschuhe, reichlich Wasser und bei einer Nachtwanderung bestenfalls noch eine Stirnlampe. Japanische Wandergruppen – Japaner lieben Wandern! – sind in der Regel perfekt ausgerüstet und beachten penibel die Wettervorhersage. Hin und wieder trifft man aber auch auf Teenager aus Tokio in T-Shirt und Flipflops, die sich anscheinend spontan dazu entschlossen haben, den Mount Fuji jetzt besteigen zu wollen.Eine beliebte Variante: Viele Wanderer steigen am späten Nachmittag zu den Berghütten hinauf, die es auf verschiedenen Höhenlagen gibt. Dort gönnen sie sich eine kleine Mahlzeit und Rast im (vorreservierten) Schlafsack und kraxeln dann den Rest der Strecke gemeinsam mit vielen anderen Wandern durch die Nacht und Morgendämmerung bis zum Kraterrand über der Wolkendecke – rechtzeitig zum Sonnenaufgang.Wer am Gipfel vor dem Abstieg noch weiterwandern mag: Der Rundgang um den Krater dauert eine Stunde.