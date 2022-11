Fangfrischer Fisch und Meeresfrüchte in Hülle und Fülle, Obst und Gemüse, Fleisch, Käse und noch vieles mehr: Valencias Mercat Central ist ein Paradies für Genießer und eine echte Augenweide zugleich.

Die imposante Halle im schönsten Jugendstil wirkt wie eine riesige, luxuriöse Speisekammer und erstreckt sich über mehr als 8000 Quadratmeter Fläche. Die riesigen Glasfenster geben dem 1928 fertiggestellten Bau den Look einer lichtdurchfluteten Kathedrale. Mehr als 1200 Marktstände sind hier unter einem gewaltigen Dach versammelt.

Wer nichts kaufen möchte, aber trotzdem mal kosten will, für den bietet sich ein Zwischenstopp in der alteingesessenen Central Bar (Foto) an, die mittlerweile von Sternekoch Ricard Camarena geführt wird. Hier im Herzen des Marktes gibt es hervorragende Tapas, Snacks und Baguettes mit den besten Zutaten direkt vom Mercat Central – frischer geht's nicht.