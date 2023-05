Muskatnüssen, Gewürznelken und anderen Aromabomben verdankt die Stadt an der legendären Straße von Malakka ihren Ruhm. Jahrhundertelang war Malakka die Drehscheibe im internationalen Gewürzhandel und lockte Menschen aus aller Welt. Heute ist der geschichtsträchtige Mix aus Asien und Europa Unesco-Weltkulturerbe.

Von den Holländern stammt das alte Rathaus, das Stadthuys. Gleich nebenan haben die Briten Malakka die ebenfalls leuchtend rote Christ Church hinterlassen. Und Portugal hat sich mit der trutzigen Festung am A Famosa ein Denkmal gesetzt. Berühmtheit genießen auch Malakkas Chinatown und ihr Herzstück, die Jonker Street. Früher war sie vor allem für ihre Antiquitäten-Shops bekannt, heute ist sie ein absoluter Touristenmagnet mit historischen Sehenswürdigkeiten, Kunsthandwerk, würzigem Street Food und einem Nachtmarkt (geöffnet Freitag bis Sonntag von 18 Uhr bis Mitternacht), der unter den besten ganz Malaysias rangiert.

Dem Erbe der Nachfahren der ersten chinesischen Einwanderer auf dem malaiischen Archipel widmet sich das Baba-Nyonya Heritage Museum mit drei restaurierten Residenzen aus dem 19. Jahrhundert.

In der Parallelstraße Jalan Tukang Emas, auch bekannt als Harmony Street, gibt es mit dem prachtvollen Cheng-Hoon-Teng-Tempel, auch bekannt als Tempel der Barmherzigen Wolke, von 1646 nicht nur den ältesten chinesischen Tempel Malaysias zu bewundern, sondern auch noch die Kampung-Kling-Moschee, deren Minarett früher Handelsschiffen und Seeleuten als Wegweiser diente, und den Sri-Poyyatha-Moorthi-Tempel, den ältesten Hindu-Tempel des Landes.

Zur Touristenattraktion avanciert ist auch das früher verschlafene Dorf Kampung Morten am Ufer des Malacca River, ein paar Gehminuten nördlich des Zentrums. Zu einem Ausflug in die traditionelle Wohnkultur lädt dort die private Villa Sentosa, eines der historischen Holzhäuser, die in Morten Village noch erhalten sind, und zeigt malaiische Trachten, Möbel, Stickereien, Musketen und Familienreliquien.

Saint John Village oder Kampung Portugis im Osten der Stadt zeugt von den Zeiten, als die Portugiesen sich in Malakka niederließen. Hier leben die kreolischen Kristang, die sowohl von Portugiesen als auch von Einheimischen abstammen.