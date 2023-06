Michael Jordan, Muhammad Ali, Eishockey-Legende Wayne Gretzky und viele mehr: Der Madison Square Garden in New York City hat schon oft Sportgeschichte geschrieben. Doch auch der Papst, Elvis Presley, Rammstein und andere Berühmtheiten standen hier schon im Rampenlicht.

Was Wunder also, dass die Mehrzweckhalle dank ihrer illustren Geschichte oft als "The World’s Most Famous Arena" ("Die berühmteste Arena der Welt") bezeichnet wird. Bis heute ist es für viele Athleten, aber auch Musiker ist es ein Traum, einmal in ihrer Karriere im legendären Madison Square Garden zu spielen.Dabei gibt es modernere und auch komfortablere Sportarenen: Das altehrwürdige MSG-Gebäude mit Platz für bis zu 20.000 Zuschauer wurde bereits 1968 eröffnet, samt Kino, Theater, Restaurant und Konferenzzentrum.Heute tragen im "The Garden", wie die Halle von den Einheimischen im Big Apple genannt wird, die die New York Rangers (NHL-Eishockey), New York Knicks (NBA-Basketball) und St. John's Red Storm (College-Basketball) ihre Heimspiele aus. Bei den Basketballern der Knicks spielt aktuell der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein. Legendär ist die Orgelmusik, die während der Partien gespielt wird.Auch andere hochkarätige Sport-Events werden im Madison Square Garden ausgetragen – von Leichtathletik und Radrennen über Eiskunstlauf und Boxen bis zu Tennis. Sie ist dazu regelmäßig Gastgeber der Westminster Kennel Club Dog Show, der ältesten Hundeausstellung der Welt.Gut zu wissen: Die Mehrzweckhalle mit der runden Betonfassade ist sehr zentral gelegen, mitten im Herzen von Midtown Manhattan und direkt über den Gleisanlagen des Bahnhofs Pennsylvania Station. Bei der Madison Square Garden All Access Tour erhalten Teilnehmer sogar Zugang zu den Umkleidekabinen der Knicks und Rangers.