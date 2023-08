David Bowie und Rihanna, George Clooney und Prinz William sind nur ein paar der vielen Celebrities, denen in dem berühmten Londoner Wachsfigurenkabinett ein lebensgroßes Denkmal gesetzt wurde.

Leonardo DiCaprio und James Bond sind ebenfalls mit von der Partie ebenso wie David Beckham und die Queen, Albert Einstein, Beyonce oder Spiderman. Von Filmstars über Sportlegenden bis zu den Helden der Geschichte und Staatsoberhäuptern reicht das Spektrum der mehr als 300 Figuren, die im Madame Tussauds lebensecht in Wachs geformt zu erleben sind.

Die 14 interaktiven Ausstellungsbereiche umfassen das ganze Spektrum, aus dem die Promis dieser Tage so stammen, und heißen "Star Wars", "The Royal Palace", "Marvel Hall of Heroes" oder neu "Awards Party". Daneben umfassen die Madame-Tussauds-Tickets auch den Eintritt in den 4D-Film "Marvel Super Hero".