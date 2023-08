Aus zwei Millionen farbiger Steine besteht die mehr als 1500 Jahre alte Landkarte von Jerusalem und dem Heiligen Land, die in Madaba zu sehen ist – nur eines von vielen spektakulären Mosaiken, mit der die Stadt, die schon in der Bibel erwähnt wird, von sich reden macht.

Hügel und Täler, Dörfer, Städte und auch das Nildelta sind auf der berühmten Mosaiklandkarte aus dem 6. Jahrhundert verewigt. Andere Meisterwerke der Mosaikkunst versammelt Jordaniens "Stadt der Mosaike" in der Church of the Virgin and the Apostles und im Archäologischen Museum von Madaba.

Die Motive reichen von Pflanzen und Blumen über Vögel, Fische und Fabelwesen bis zu mythologischen Bildern und Alltagszenen von der Jagd, dem Fischen und der Landwirtschaft. Madaba liegt 35 Kilometer südlich von Amman am King's Highway (Route 35).