Die erste Drehseilbahn, die älteste Zahnradbahn, die steilste Standseilbahn: Spektakuläre Rekordbahnen sind eine Spezialität der Region Luzern-Vierwaldstättersee in der Zentralschweiz.

Die Rigi, die erste Zahnradbahn Europas, bringt die Bergfreunde schon seit 1871 in luftige Höhen. 30 Minuten sind es bis auf den Gipfel in 1797 Metern Höhe mit Rundblick auf den Vierwaldstättersee und die Alpen. Am gemütlichsten beginnt der Ausflug in Luzern, wo nostalgische Dampfschiffe über den Vierwaldstättersee und bis nach Vitznau gondeln, wo die Rigi abhebt.

Die steilste Zahnradbahn der Welt ist mit bis zu 48 Prozent Steigung die Zahnradbahn auf den Pilatus, die schon seit 1889 in Betrieb ist und heute rund 30 Minuten für die 4,4 Kilometer von Alpnachstadt nach Pilatus Kulm auf 2132 Metern braucht.

Titlis Rotair heißt die erste drehbare Luftseilbahn der Welt, die zum Gipfel des Titlis schwebt und zu der Hängebrücke Titlis Cliff Walk für einen Adrenalinkick auf 3000 Metern. Eine Attraktion ist auch das Stanserhorn, die weltweit erste Seilbahn mit offenem Oberdeck – fürs Cabrio-Feeling. Und die steilste Standseilbahn der Welt fährt mit einer Steigung von 110 Prozent zum autofreien Bergdorf Stoos (1300 Meter) und legt dabei in sieben Minuten rund 744 Höhenmeter zurück.

