"Taiwans Verbotene Stadt": der Lungshan-Tempel in Lukang.

Qualität aus Taiwan bedeutet nicht zwangsläufig High Tech. Die Insel ist berühmt für ihre Handwerkskunst, die am stimmungsvollsten in der einstigen Hafenstadt Lukang zu bewundern ist. In Hinterhofwerkstätten werden hier kunstvolle Schirme bespannt und Buddha-Statuen oder Möbel gezimmert.

So sieht ein Stück nostalgisches Asien aus: farbige Märkte, enge Gassen, geduckte Häuser mit kunstvoll geschnitzten Türrahmen und archaisch anmutende Handwerksbetriebe versprühen in Lukangs historischem Zentrum den fernöstlichen Charme längst vergangener Tage. In den von außen einsehbaren Werkstätten gehen Schreiner, Schirmmacher, Schnitzer, Maler, Töpfer, Schmiede und Teppichknüpfer ihrer Arbeit nach. Besonders hochgeschätzt wird das Laternenhandwerk: Farbenprächtig bemalte Laternen, die abends schmale Gassen erhellen und vor Restaurants und unter Tempeldächern leuchten, entstehen da.

Das Städtchen südlich von Taipeh an der Westküste war während der Qing-Dynastie eine wichtige Hafenstadt. In dieser wirtschaftlichen Blütezeit entstanden auch unzählige Prachtbauten. Wohl nirgendwo sonst in Taiwan sind so viele alte, prächtige Häuser und Tempel in einem Ort konzentriert – vor allem die kunstvoll gestalteten Gotteshäuser gehören allerorts zu Lukangs Stadtbild.

Zwei Tempel sollte sich niemand entgehen lassen. Der Palast der Kaiserin des Himmels zählt zu den eindrucksvollsten Matsu-Tempeln in Taiwan. Matsu ist eine berühmte daoistische Schutzgöttin der Fischer und Seeleute. Sie wird in mehr als 1500 Tempeln in 26 Ländern verehrt, 300 Tempel sind ihr allein in Taiwan gewidmet. Jeweils im April oder Mai wird im ganzen Land und natürlich besonders ausschweifend in Lukang, der Geburtstag der überaus beliebten Matsu, mit prächtigen Festen und Prozessionen gefeiert.

Der bestens erhaltene Lungshan-Tempel wurde 1786 im klassischen Stil der Sung-Zeit zu Ehren von Kuan Yin, der Göttin der Barmherzigkeit, fertiggestellt. Besonders die verzierten Holzdecken und steinernen Drachenpfeiler fallen ins Auge. Viele Einheimische nennen den Tempelkomplex Taiwans Verbotene Stadt.