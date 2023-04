Das wirtschaftliche Zentrum La Palmas ist Los Llanos de Aridane im Westen der Insel. Die Stadt spielt eine führende Rolle in Landwirtschaft und Tourismus, hat eine charmante Altstadt und ist idealer Ausgangspunkt für Touren in den Nationalpark Caldera de Taburiente.

Die Altstadt gruppiert sich um die Plaza de España, wo einige Exemplare des Indischen Lorbeers gedeihen, die zu den ältesten der Kanarischen Inseln gehören sollen. Hier steht auch die Kirche Iglesia de los Remedios aus dem 16. Jahrhundert. Malerische kleine Häuser im kanarischen Stil gibt es im oberen Teil der Altstadt zu entdecken. Und wie es sich für eine spanische Stadt gehört, hat Los Llanos de Aridane auch jede Menge Restaurants, Bars und Geschäfte.

Im südlichen Teil der Stadt liegen die Markthalle und die Busstation, wo man zum Ausflug in den Ortsteil Las Manchas starten kann, um die Plaza de la Glorieta in Augenschein zu nehmen. Die 300 Quadratmeter große Aussichtsplattform wurde in den 1990er Jahren von dem palmerischen Künstler Luis Morera mit Mosaiken aus Kacheln und Lavasteinen, Skulpturen, Pergolen, Pflanzen und Sitzbänken gestaltet. In der Nähe liegt auch das Weinbaumuseum Casa Museo del Vino.

Am Llano de Argual, einer alten Bananenplantage, wird jeden Sonntag ein Kunsthandwerker- und Antiquitätenmarkt abgehalten. Die Glasbläserwerkstatt an der nächsten Straßenecke ist ebenfalls sehenswert.